LJubavna priča Ivanke Trampa i Džereda Kušnera je bila sve samo ne laka: "Koliko god da je bilo teško i bolno, raskinuo sam s njom"

Čim je Džared Kušner shvatio da se zaljubljuje u ćerku Donalda Trampa, odlučio je da prekinu vezu. Nekoliko meseci kasnije, međutim, sve se preokrenulo.

Donald Tramp je, kao lider jedne od najvećih svetskih sila, ime koje svakodnevno čitamo u medijima, a uz njegovo je tu često i Džared Kušner.

Zet predsednika Amerike i uspešni biznismen igra sve veću ulogu ne samo u preduzetništvu nego i u svetskoj politici, pa je tako muž Ivanke Tramp bio deo američke delegacije u pregovorima s Iranom, a predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski je najavio da Kušner uskoro stiže i u njegovu zemlju.

Ivanka i njen suprug su, inače, bili Trampovi savetnici tokom njegovog prvog mandata u Beloj kući, a par je u braku već 17 godina i zajedno ima troje dece.

Kako su se upoznali Ivanka Tramp i Džared Kušner?

Iako obično ne otkrivaju mnogo o svom privatnom životu, oni su bili vrlo otvoreni kada su pričali o svojoj ljubavi, pa su tako oboje podelili brojne detalje o samom početku veze.

Džared Kušner i Ivanka Tramp su se upoznali 2007. godine, na poslovnom ručku koji je organizovao njihov zajednički prijatelj. Oboje su tada imali 25 godina, a sastali su se kako bi razgovarali o biznisu, odnosno zbog mogućnosti da Kušner kupi neku od nekretnina porodice Tramp, ali se između njih odmah javila hemija.

– Pričali smo o poslu, ali je razgovor uskoro prešao na NASCAR, lokale u NJu Džerziju i druga neočekivana interesovanja koja su nam bila zajednička – otkrio je Kušner u svojoj knjizi Breaking History: A White House Memoir.

– To je najbolji dogovor ikad postignut! – našalila se Ivanka jednom prilikom u intervjuu za Vogue.

Raskinuli zbog religije

Ipak, nije sve bilo idealno. Sam Džared Kušner je u svojim memoarima istakao da se vrlo brzo pojavio potencijalni problem.

– Čim sam shvatio da se zaljubljujem u Ivanku, počeo sam da brinem jer pripadamo različitim religijama – objasnio je. – Koliko god da je bilo teško i bolno, raskinuo sam s njom.

Ivanka Tramp je odgajana u duhu prezviterijanstva, dok je njen današnji muž Jevrejin i pripadnik savremenog ortodoksnog judaizma. Kako su oboje vernici, to je bio veliki kamen spoticanja i Kušner je odlučio da se raziđu na vreme.

– Ivanka mi je rekla da je to najgora odluka u mom životu. Bila je u pravu – istakao je biznismen u svojoj knjizi.

Nekoliko meseci kasnije, sreli su se na krstarenju Mediteranom, a uskoro nastavili s vezom. Kako je vreme prolazilo, Ivanka je, objasnio je Kušner, otkrila da je otvorena za mogućnost da pređe u judaizam.

Promenila veru zbog ljubavi

Par je počeo da se sastaje s rabinom i večera zajedno za Šabat, a kako je veza bila ozbiljnija došao je momenat da Kušner upozna njenog oca. U memoarima je istakao da je osetio da mu glas drhti dok je objašnjavao Trampu da je Ivanka u procesu konvertovanja.

– Zašto ona mora da promeni veru? Zašto ne možeš ti? – pitao je Donald Tramp svog budućeg zeta, koji je konstatovao da je to "fer pitanje" i dodao da je Ivanka sama donela ovu odluku.

– To je sjajno. Većina svakako misli da sam ja Jevrejin – rekao mu je Tramp. – Većina mojih prijatelja su Jevreji. Imam mnogo nagrada od sinagoga. U Izraelu me obožavaju.

U svakom slučaju, Ivanka Tramp je uspela u svojoj nameri 2009. godine, nakon temeljnih priprema, a dobila je i hebrejsko ime Jael. Ovo iskustvo je opisala kao "prelepo putovanje", u kom je imala veliku podršku porodice.

Ivanka nije samo simbolično preuzela religiju svog supruga već je danas vrlo posvećena svemu što ona sa sobom nosi. Tako se od petka uveče do zalaska sunca u subotu oni porodično isključuju iz ostatka sveta i uživaju u vremenu koje provode zajedno.

– Ne radimo ništa osim što se družimo jedni s drugima. Ne telefoniramo. Neverovatno je kad ste toliko povezani da se zaista "odjavite" – objasnila je jednom prilikom Ivanka za Vogue.

Kako je Kušner otkrio, njegova supruga je prihvatila sve rituale i čak naučila da kuva.

– Rekla je: "Ako ćemo da obeležavamo Šabat, ja ću kuvati". Nikad u životu ranije nije kuvala, a sad je postala odlična kuvarica. Zato će za petak napraviti večeru i isključićemo telefone na 25 sati. Ako ostavimo po strani verski aspekt, mi živimo u prebrzom svetu – objasnio je on jednom prilikom.

Iste godine su se Kušner i ona venčali, u golf klubu njenog oca u Bedminsteru, u NJu Džerziju, a ceremoniji je prisustvovao veliki broj zvanica.

Danas Ivanka i Džared imaju troje dece, najstariju Arabelu Rouz, koja je rođena 2011. godine, i sinove Džozefa Frederika i Teodora Džejmsa.

