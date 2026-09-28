OTKRIVENO ZAŠTO JE ŽIZEL BUNDŠEN OSTAVILA TOMA BREJDIJA: Posle 4 godine isplivao detalj koji je sve iznenadio – ovim potezom presekla je njihov brak

Prema knjizi „Brejdi: Američka priča i cena veličine“, autora Larsa Andersona, koja bi trebalo da bude objavljena 29. septembra, odnos poznatog para je godinama bio opterećen, naročito Brejdijevom odlukom da uporno nastavlja profesionalnu karijijeru.

Kako se navodi u knjizi, Žizel Bundšen je navodno još nakon Superboula 2017. pokušavala da ubedi supruga da je vreme da završi karijeru. Brejdi je tada sa NJu Ingland Patriotsima osvojio šesti šampionski prsten, ali je, prema navodima iz biografije, njegova supruga i tada razmišljala o tome koliko bi porodica dobila njegovim povlačenjem.

Kasnije je, navodno, od njegovog bivšeg saigrača Džeja Filija tražila da razgovara s njim i pokuša da ga ubedi da razmisli o penzionisanju. Fili je svojevremeno ispričao da je ona bila veoma ozbiljna, ali je on ipak Brejdiju poručio da igra onoliko dugo koliko želi.

Otkriveno kako je Žizel Bundšen zaista ostavila Toma Brejdija posle 4 godine od razvoda: Čuvena lepotica ovim potezom mnoge ostavila u šoku.

Godinu dana kasnije, nakon poraza Patriotsa u Superboulu od Filadelfija Iglsa, Bundšen je navodno suprugu napisala pismo u kojem je tražila da bude prisutniji u porodičnom životu. Prema Andersonu, nekadašnja najplaćenija manekenka na planeti želela je više njegove pomoći oko dece, više vremena za sopstvenu karijeru i trenutke u kojima će, kada je kod kuće, zaista biti prisutan, a ne mislima uz sledeću utakmicu.

Penzionisao se, a samo 40 dana kasnije doneo odluku koja je sve promenila

Tom Brejdi je početkom 2022. konačno objavio da završava karijeru, ali se predomislio samo 40 dana kasnije i najavio povratak na teren.

Upravo je taj potez, prema knjizi, dodatno zakomplikovao već narušene odnose u njihovom domu. Nakon što je odlučio da ponovo igra, proveo je 11 dana van trening-kampa pokušavajući da reši privatne probleme, a izvori citirani u knjizi tvrde da je njegov povratak na teren bio praćen velikim emotivnim opterećenjem.

Kako ga je Žizel na kraju ostavila?

Jedan od najzanimljivijih detalja iz knjige odnosi se na razgovor koji je, prema izvoru bliskom Brejdiju, usledio nakon perioda u kojem je izgledalo da njih dvoje ponovo normalno komuniciraju.

Žizel Bundšen, koja je poznata po interesovanju za astrologiju, navodno je pogledala njihove astrološke aspekte i rekla suprugu:

– Mi nismo kompatibilni.

Prema istom izvoru koji Anderson citira, nakon te rečenice je shvatila da je njihovom braku došao kraj. Ipak, važno je naglasiti da je reč o navodima iz nove biografije, zasnovanim na razgovorima autora s ljudima koji su poznavali par, a ne o detaljima koje su bivši supružnici lično potvrdili.

Posle 13 godina braka krenuli su različitim putevima

Tom Brejdi i Žizel Bundšen zvanično su objavili da se razvode 28. oktobra 2022. godine, posle 13 godina braka. Tada su kao prioritet istakli svoju decu Bendžamina i Vivijan.

Sportista je posle razvoda imao nekoliko kratkih veza, navodno i s Irinom Šajk, dok se Žizel udala za svog džiju-džicu trenera Žoakima Valentea i s njim dobila sina Rivera.

(Stil)

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