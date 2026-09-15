SAMO ŠTO JE RASKINULA VEZU, UHVAĆENA U DRUŠTVU DRUGOG: Dakota Džonson ponovo zaljubljena? (FOTO)

Glumica Dakota Džonson i muzičar Mašin Gan Keli pokrenuli su glasine da su u vezi, a vest se proširila medijima.

Vest da su Dakota Džonson i Mašin Gan Keli u vezi iznenadila je mnoge, a sve se dogodilo 12. septembra. Kako pišu strani mediji, potencijalni par je tog datuma viđen u NJujorku, ispred jedne zgrade, u kojoj se nalazi i stan popularne pevačice Tejlor Svift.

Dakota i Mašin Gan Keli su bili gosti na venčanju Tejlor Svift i Trevisa Kelsija, te se veruje da je taj događaj pokrenuo varnice između slavnih zvezda.

Fotografije je objavio magazin TMZ, a ubrzo nakon toga dospele su i do mreža. Na Iksu su "osvanule" fotke glumice i slavnog muzičara kako izlaze iz terenskog vozila i ulaze u zgradu u kojoj Svift ima skupoceni stan.

Dakota Johnson and Machine Gun Kelly spotted out together in New York City https://t.co/a4Uj6wxFLy pic.twitter.com/GoxlhZosLZ — New York Post (@nypost) September 13, 2026

Prema navodima portala DeuxMoi, ovaj par je u stanu proveo nekoliko sati. Predstavnici za medije poznate glumice, a ni Mašin Gan Kelija se nisu oglašavali povodom ovih navoda.

Podsetimo, Dakota je pre nekoliko meseci raskinula dugogodišnju vezu s Krisom Martinom, dok je Mašin Gan Keli imao buran emotivni odnos s glumicom Megan Foks.

(Super žena)

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