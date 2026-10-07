NEGA LICA DAKOTE DžONSON: Za blistavu i zategnutu kožu vam uopšte ne treba mnogo para

Glumica, koja je poznata po savršenoj koži i blistavom tenu, hidrira se na prilično neočekivan način, a jedan korak nikad ne preskače.

Glumica Dakota Džonson je jedna od onih o kojima se stalno priča, a pored toga što uvek ima neki aktuelan film u bioskopima, ona je zvezda svakog crvenog tepiha i često na naslovnim stranama prestižnih magazina.

Od početka karijere se izdvaja kao jedna od najlepših mladih žena u Holivudu, a insistira na prirodnom izgledu, za razliku od njene mame Melani Grifit.

Koža Dakote Džonson u svakoj situaciji izgleda sveže, hidrirano i blistavo, ali njena rutina nege daleko je od komplikovane. Kako ima tek 37 godina, zvezdi filma "Materijalista" je potrebno tek nekoliko proizvoda, a jednom prilikom je otkrila da se, umesto desetina bočica i tubica i bezbroj koraka, uglavnom drži tri osnovne stvari: čišćenja, hidratacije i zaštite od sunca.

1. Čišćenje lica

Dakota nije otkrila koji proizvod za čišćenje lica tačno koristi, ali je poznato da se temeljno umiva svakog jutra i svake večeri.

Pre nekoliko godina su je papraci povremeno viđali kako kupuje kremu za čišćenje lica koja košta, za nju sitnih, 65 dolara, ali nije poznato je li ona još uvek deo njene rutine. U svakom slučaju, čista koža je preduslov da ona ostane zdrava i da se svi proizvodi lepo apsorbuju, pa nikad ne preskačite čišćenje.

2. Hidratacija uz kokosovo ulje

Sledeći korak je hidratacija, a Dakota ima prilično jednostavnog favorita – kokosovo ulje.

Nakon što je godinama koristila uobičajene hidratantne kreme, glumica je prilikom snimanja filma "Suspiria" Luke Gvadanjina bila u "napuštenom hotelu na vrhu planine", gde je mir pronalazila tako što je hidrirala kožu kokosovim uljem.

– Jedino što mi je pomagalo bilo je da se svake večeri potpuno namažem uljem. Sada ne mogu da ga se zasitim – priznala je u jednom intervjuu.

Ipak, važno je imati na umu da kokosovo ulje nije za svaki tip kože jer lako može da zapuši pore, pa bi osobe sklone aknama trebalo da budu oprezne i da koriste hidratantnu kremu koja odgovara njihovoj koži. Oni koji nemaju ovaj problem slobodno mogu da koriste kremu s kokosovim uljem ili samo ulje u manjim količinama.

Krema sa zaštitnim faktorom

Treći, ali nikako manje važan korak je krema sa zaštitnim faktorom, što je posebno značajno za glumicu koja živi u Los Anđelesu, koji ima mnogo sunčanih sati tokom godine.

Dakota nikad ne preskače SPF, a zaštita od UV zračenja je važna za prevenciju prevremenog starenja kože, pojave hiperpigmentacije i oštećenja izazvanih suncem.

San, voda i meditacija su wellness recept Dakote Džonson

Dakota smatra da lep izgled kože ne zavisi samo od proizvoda koje nanosite na lice, a poznato je da je njena najveća tajna san. Kako je jednom prilikom otkrila, ne može da funkcioniše ako ne odspava desetak sati, a za nju nije neobično da spava čak 14 sati. Ali to je samo deo priče o tome kako ona brine o svom zdravlju i lepoti.

– Ovo su moje osnovne stvari: san, voda i meditacija. To su stvari koje radim samo za sebe. Počela sam da igram video-igrice i to mi pomaže. Imam Nintendo Switch. To mi je zaista zabavno – istakla je.

– Uživam u kupkama svakog dana, bez obzira na sve. Čak i ako je tri ujutru, nije me briga. To me veoma umiruje i zaista se trudim da dovoljno spavam. Teško je, znate, radno vreme na mom poslu je ludo. San je prioritet, kao što svi znamo, jer sam to već toliko puta rekla – kaže glumica.

Dakota Džonson se povremeno oslanja i na profesionalne tretmane, a posebno voli one koji kombinuju nekoliko tehnika.

– Imam neverovatnu kozmetičarku u NJujorku. Zove se Džoana i zaista je sjajna. Volim tretmane lica s manuelnom limfnom drenažom, liftingom, radiofrekvencijom, mikrostimulacijom, a zatim samo hidrataciju. Hidratacija je sve za moju kožu – kaže ona.

(Glossy)

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