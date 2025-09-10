NOKTI ZA JESEN 2025. godine: 4 boje se u modnom svetu posebno izdvajaju, i sve kažu - ELEGANCIJA I SOFISTICIRANOST

Dok ulazimo u septembar gde mokasine i jakne ponovo postaju norma, vreme je da razmišljamo i o promeni malih detalja, baš poput lakova za nokte.

Vreme je da odložimo letnje pastelne i svetle nijanse i vidimo šta nam je to modni svet pripremio među trendovima za jesen 2025. godine i da li ima noviteta u odnosu na prošlu jesenju sezonu.

Jedno je sigurno, prigušeni i šik zemljani tonovi su ponovo tu.

Burgundi

Od kad se prošle jeseni vratila na velika vrata, burgundi ne posustaje. Bordo je savršen izbor za one koji ne vole klasičnu crvenu. Daje bogat, pun efekat i lepo se slaže uz većinu boja.

Šljivasto-braon

Zemljana i bogata, braon-šljivasta boja je savršena nokte ako želite da prenesete šik jesenju udobnost. Sa sobom nosi sofisticiranost i bezvremensku eleganciju.

Mlečno bela nijansa

Prozirne boje su odličan izbor tokom cele godine, pružajući čist, neutralan izgled koji se slaže sa svime. Minimalizam je uvek među vodećim trendovima, odnosno klasik za koji uvek ima dovoljno mesta u modnom svetu.

Bogata čokolada

Prava septembarska boja noktirju. Za sve dame koje žele da ne pređu direktno na crnu, crna čokolada je veoma tražena.