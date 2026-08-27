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ZABLISTALE NA PROMOCIJI NASTAVSKA KULTNOG FILMA: Kako je moguće da Sandra Bulok u 62. i Nikol Kidman u 59. godini izgledaju tako dobro?

Izgled 62-godišnje Sandre i 59- godišnje Nikol sve je ostavio bez teksta. Slavne glumice na promociji nastavka filma iz 1998. godine oduševile fanove

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Foto: Profimedia/ ZUMAPRESS.com / MEGA, The Mega Agency
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Prošlo je 28 godina od kako je snimljen kultni film "LJubavne čarolije" saSandrom Bulok i Nikol Kidman u glavnim ulogama. Skoro trideset godina kasnije napravljen je nastavak, a slavne glumice su opet zaigrale rame uz rame.

Na promociji filma u Londonu, glumice su pokazale pravu magiju zbog koje kao da nisu ni dana ostarile. Sandra koja ima 62 godine i Nikol koja ima 59 godina izgledale su nestvarno mladoliko i lepo u svečanim haljinama dok su pozirale na crvenom tepihu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Nikol se odlučila za Šanel srebrnu haljinu, dok je Sandra obukla Živanši haljinu sa leopard printom. 

U novom filmu - koji će biti objavljen 11. septembra - glume i Džoi King i Mejzi Vilijams, dok Nikol reprizira svoju ulogu Sali Ovens, a Sandra kao njena sestra Džilijan, koje su odgajane kao veštice i obično su u centru gradskih tračeva.

Film na pravi način predstavlja sledeću generaciju porodice, Sandrine ćerke Kajli i Antoniju, koje glume Džoi i Mejzi.

(Stil)

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