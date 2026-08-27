ZABLISTALE NA PROMOCIJI NASTAVSKA KULTNOG FILMA: Kako je moguće da Sandra Bulok u 62. i Nikol Kidman u 59. godini izgledaju tako dobro?

Izgled 62-godišnje Sandre i 59- godišnje Nikol sve je ostavio bez teksta. Slavne glumice na promociji nastavka filma iz 1998. godine oduševile fanove

Prošlo je 28 godina od kako je snimljen kultni film "LJubavne čarolije" saSandrom Bulok i Nikol Kidman u glavnim ulogama. Skoro trideset godina kasnije napravljen je nastavak, a slavne glumice su opet zaigrale rame uz rame.

Na promociji filma u Londonu, glumice su pokazale pravu magiju zbog koje kao da nisu ni dana ostarile. Sandra koja ima 62 godine i Nikol koja ima 59 godina izgledale su nestvarno mladoliko i lepo u svečanim haljinama dok su pozirale na crvenom tepihu.

Nikol se odlučila za Šanel srebrnu haljinu, dok je Sandra obukla Živanši haljinu sa leopard printom.

U novom filmu - koji će biti objavljen 11. septembra - glume i Džoi King i Mejzi Vilijams, dok Nikol reprizira svoju ulogu Sali Ovens, a Sandra kao njena sestra Džilijan, koje su odgajane kao veštice i obično su u centru gradskih tračeva.

Film na pravi način predstavlja sledeću generaciju porodice, Sandrine ćerke Kajli i Antoniju, koje glume Džoi i Mejzi.

(Stil)

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