ŠTA JE UKRAJINSKI MANIKIR? Tehnika koja stvara savršeno uredne nokte

Ako ste u potrazi za manikirom koji izgleda besprekorno uredno i elegantno, a pritom ne zahteva upadljive boje i komplikovane detalje, možda je vreme da obratite pažnju na novi trend koji osvaja svet lepote. Reč je o ukrajinskom manikiru, tehnici koja je sve popularnija među ženama koje vole savršeno sređene nokte.

Za razliku od klasičnog manikira, kod ukrajinske tehnike posebna pažnja posvećuje se pripremi nokta i zanoktica. Cilj je da površina oko nokta bude maksimalno uredna, pa završni rezultat deluje veoma precizno i čisto.

Jedna od karakteristika ove tehnike jeste detaljna obrada zanoktica. Manikir se radi veoma precizno, kako bi se uklonile suvišne naslage kože oko nokta i dobila uredna kontura. Upravo zbog toga nokti nakon tretmana mogu izgledati kao da je svaki detalj pažljivo "ispeglan".

Velika pažnja posvećuje se i samoj ploči nokta. Nakon pripreme, nanosi se proizvod po izboru, a često se biraju mlečne, nude, roze ili druge diskretne nijanse. Rezultat je elegantan izgled koji ne deluje prenatrpano, pa se lako uklapa uz različite stilove.

Trend je privukao pažnju i na društvenim mrežama, gde se sve češće mogu videti fotografije noktiju nakon ovakvog tretmana. Posebno su popularne kratke i srednje duge forme, uz neutralne nijanse koje dodatno naglašavaju uredan izgled.

Ipak, postoji jedna važna stvar koju treba imati na umu. Pošto se kod ove tehnike radi veoma detaljna obrada kože oko nokta, važno je da tretman izvodi profesionalac koji zna pravilno da koristi alat i poštuje higijenske standarde. Nepravilna obrada zanoktica može dovesti do povreda ili infekcija.

(Blic Žena)

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