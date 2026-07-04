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IME KOJE JE NEKADA BILO NAJPOPULARNIJE SE SADA RETKO DAJE: Nosile su ga kraljice i ima prelepo značenje

Generacije roditelja birale su ga za svoje ćerke zbog njegove lepote, tradicije, jednostavnosti i duboke simbolike.

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Foto: Deposit/ AmeliaFox
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Ime Marija vekovima je jedno od najrasprostranjenijih ženskih imena u Srbiji, ali i širom sveta. 

Iako se trendovi u davanju imena menjaju iz godine u godinu, Marija nikada nije izašla iz mode i danas se nalazi među najčešćim ženskim imenima na ovim prostorima.

Šta znači ime Marija?

Ime Marija vodi poreklo od hebrejskog imena Mirjam (Miriam), a njegovo značenje tumači se na više načina. Najčešće se prevodi kao:

  • voljena,
  • uzvišena,
  • željena,
  • gospođa,
  • ona koja donosi radost.

Popularnost ovog imena u velikoj meri povezana je sa Bogorodicom Marijom, jednom od najpoštovanijih ličnosti u hrišćanstvu. Upravo zbog toga ime Marija vekovima nosi simboliku dobrote, nežnosti, požrtvovanosti i majčinske ljubavi.

Zašto roditelji biraju ime Marija?

Stručnjaci za imena ističu da roditelji često biraju ime Marija jer je:

  • lako za izgovor,
  • prepoznatljivo u gotovo svim zemljama sveta,
  • tradicionalno, ali i moderno,
  • povezano sa porodičnim i verskim vrednostima,
  • bezvremensko i elegantno.

Mnoge porodice ime prenose kroz generacije, pa nije retkost da ćerka dobije ime po baki, prabaki ili nekoj drugoj važnoj ženskoj osobi u porodici.

Koliko je ime Marija popularno?

Marija je godinama među najčešćim ženskim imenima u Srbiji. Nalazi se u vrhu liste već nekoliko generacija, a i danas ga roditelji rado daju devojčicama.

Popularnost ovog imena nije ograničena samo na Srbiju. U različitim oblicima – Maria, Marie, Mary, Marija ili Miriam – prisutno je širom Evrope, Amerike i sveta.

(mame.rs)

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