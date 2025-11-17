HOLIVUD NA NOGAMA: Dženifer Lopez ukrala svu pažnju u dramatičnoj haljini i sa frizurom koju će mnogi da kritikuju (FOTO)

Dženifer Lopez blistala je u glamuru na dodeli i Governors naragda u Los Anđelesu

Brojne holivudske zvezde prisustvovale su dodeli Governors naragda sinoć u Los Anđelesu. Crveni tepih je okupio najpoznatije ličnosti iz sveta filma na posebnoj svečanosti koju organizuje Američka filmska akademija, ista ona koja dodeljuje Oskare. Na ovom godišnjem događaju se uručuju počasni Oskari, nagrade koje nisu deo glavne ceremonije.

Jedna ovakva ceremonija nije mogla da prođe bez dive među glumicama, Dženifer Lopez. Ona je zadivila u ekstravagantnoj haljini izraženoj dekoltea i pretežno crne boje koju potpisuje Tamara Ralf za jesen/zimu 2025. godine.

Haljina je imala crni, somotski deo inspirisan peščanim satom u sredini, koji se slagao sa dramatično dugim operskim rukavicama. Drugi deo haljine boje slonovače bio je prekriven prozirnim crnim tilom za blago gotski efekat, koji Dženifer zna savršeno da iznese.

Džej Lo je nosila svoju prepoznatljivu medeno plavu kosu u razbarušenoj punđi sa nekoliko pramenova koji su joj uokvirivali lice. Izgled je upotpunila minđušama sa velikom bisernom osnovom i dijamantskim detaljima.

NJen najnoviji film, „Poljubac žene-pauka“, u bioskopima je od početka oktobra, a neki joj čak predviđaju i nominaciju za Oskara.

