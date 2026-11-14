KRISTI TARLINGTON KAO U ZLATNO DOBA MANEKENSTVA: Modna ikona zablistala u NJujorku, a uz nju bio i zgodni suprug (FOTO)

Slavna manekenka, simbol bezvremenske lepote i elegancije, zrači istim šarmom i sjajem kao u vreme najveće popularnosti

Istinska lepota i dobar stil nemaju rok trajanja. Baš kao i Kristi Tarlington. Nekadašnja kraljica glamuroznih pista, jedno od najprepoznatljivijih lica zlatnog doba modelinga i muza najvećih kreatora, ni danas ne mora da se trudi da bi privukla pažnju. Kao i sve istinske ikone, dovoljno je samo da se pojavi. Na crvenom tepihu, ulici ili u nekoj kampanji, sasvim je svejedno, zračiće istim sjajem kao devedesetih kada je bila članica ekipe neprikosnovenih. A sinoć je ponovo podsetila svet zbog čega je njeno ime zauvek upisano u istoriji mode.

Bila je pripadnica elitnog odreda glamazonki koje nisu promenile samo lice ove industrije, već i način na koji posmatramo manekenstvo. Reklamirale su odeću, da, ali su usput postale i svetske zvezde, institucije, na kraju krajeva i supermodeli u punom i jedinom smislu te reči. Kristi Tarlington (57) uvek je posedovala nešto posebno: nenametljivu eleganciju, prirodnu lepotu i smirenost, kojima i danas zrači kao u doba najveće slave.

Zato je njen sinoćnji dolazak na gala veče u njujorškom Muzeju moderne umetnosti bio pravi pravi mali spektakl. Na 18. godišnjem "MoMA Film Benefit" događaju, organizovanom u čast legendarnog reditelja Stivena Spilberga, pojavila se u društvu supruga, glumca Edvarda Barnsa, a njeno izdanje bilo je još jedan dokaz da neke žene jednostavno ne podležu prolaznim trendovima. Jer, jednostavno, ni same nisu prolazne.

Za ovu priliku slavna manekenka odabrala je upečatljivu haljinu u crveno-crnoj kombinaciji, iz aktuelne jesenje kolekcije Chanel Look 51 sa potpisom Matjea Blazija i dezeniranim motivima – maestralan spoj glamura i sofisticiranosti koji iskazuje karakter pri svakom pokretu. Po ko zna koji put dokazala je da je davno pronašla sopstvenu meru elegancije, u kojoj se prepoznaju sigurnost, iskustvo i bezvremenska ženstvenost.

Na istom događaju okupio se i veliki broj holivudskih zvezda, među kojima su bile Kejt Blanšet, Mišel Fajfer, Emili Blant, Zoi Saldana. Ipak, Kristi je imala poseban status – kao supermodel bez roka trajanja, ikona stila i večna inspiracija, ali i kao dama koja je ostala relevantna u svetu šou-biznisa bez potrebe da uvek bude u centru pažnje.

U julu je Kristi Tarlington obeležila četiri decenije od svoje prve naslovne strane u magazinu Vogue. Gledajući je tako zanosnu i jednostavno magičnu, ni sami ne možemo da poverujemo da je već toliko prošlo. I da ima dvoje odrasle dece.

Jedna od retkih poznatih žena koje su odolele teroru večite mladosti, odnosno estetskim korekcijama, i rešile da ostare prirodno i dostojanstveno, još uvek je veoma tražena u industriji, a nedavno je postala i zaštitno lice kozmetičke imperije Lancome. Optimizam je izbor, poručila u reklamnoj kampanji, nasmejana i nikad lepša. Takva je bila i sinoć.

(Blic Žena)

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