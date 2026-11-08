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GODINE JOJ NE MOGU NIŠTA: Ana Ivanović napunila 39, a jednom fotografijom osvojila društvene mreže (FOTO)

Ana Ivanović juče je proslavila svoj 39. rođendan, a tim povodom se oglasila na Instagramu. Objavila je fotografiju koja je privukla pažnju modnog sveta, ali i običnog naroda.

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Foto: Instagram Printskrin/anaivanovic
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Bivša teniserka Ana Ivanović uživa u čarima života. Često putuje, a svoje vreme posvećuje deci, porodici i bliskim prijateljima.

Aktivni je član društvenih mreža, posebno Instagrama, gde redovno "kači" fotografije iz privatnog i poslovnog života.

Ipak, najveću pažnju korisnika ove mreže privlači modni segment, odnosno, fotografije njenih besprekornih izdanja za razne prilike.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ana Ivanović (@anaivanovic)

Juče je proslavila svoj 39. rođendan, a delić slavljeničke atmosfere je objavila na Instagramu. Za prilike fotografisanja nosila je, kao i uvek, sportsku eleganciju - jednostavnu tamnoplavu košulju koju je upotpunila svedenim aksesoarima, a veliku pažnju privukla je torta koja se savršeno uklopila u ovu nežnu estetiku.

Umesto raskošnog višespratnog deserta, Ana se odlučila za malu tortu koju su krasili zanimljivi detalji - voće i cvetići. Naša teniserka je tokom fotografisanja bila vidno raspoložena, te je svojim fanovima poručila jedno:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ana Ivanović (@anaivanovic)

"Hvala vam puno na svim divnim porukama i rođendanskim željama“, napisala je Ana kratko uz fotografiju.

(Super žena)

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