JESENJI STAJLING ANE IVANOVIĆ ODUŠEVIO SVE: Dve boje koje se retko kombinuju sada su pravi hit (FOTO)

Ana Ivanović je spojila dve boje koje retko viđamo zajedno – rezultat je jedan od najlepših dnevnih stajlinga za jesen

Ana Ivanović odavno je izgradila prepoznatljiv modni stil koji se oslanja na jednostavne krojeve, kvalitetne komade i nenametljivu eleganciju.

NJena najnovija kombinacija pokazuje koliko zanimljiv rezultat može da donese spoj dve boje koje možda ne bismo instinktivno izabrali da nosimo zajedno.

Početak novembra Ana Ivanović provodi uživajući u sunčanim danima, a fotografije koje je podelila na Instagramu privukle su nam pažnju i zbog jednog od njenih najlepših dnevnih stajlinga u poslednje vreme.

Ovog puta odlučila se za kombinaciju čokoladnobraon i nežne, puderastor roze nijanse, dve boje koje na prvi pogled pripadaju različitim paletama, ali zajedno stvaraju izuzetno skladan i sofisticiran izgled.

Ana je odabrala jednostavnu braon polo majicu kratkih rukava, koju je kombinovala sa širokim pantalonama visokog struka u prigušenoj roze nijansi. Opuštena silueta pantalona dala je stajlingu ležernost, dok je uredan kroj majice uneo dozu klasične elegancije. Crne sandale, velika strukturisana torba i tamne naočare za sunce zaokružile su kombinaciju bez suvišnih detalja.

Čokoladnobraon i puderastor roze – spoj koji vredi isprobati

Braon se poslednjih sezona nametnula kao jedna od najpoželjnijih alternativa crnoj, naročito u svojim dubokim, čokoladnim nijansama. Podjednako je zahvalna za kombinovanje sa neutralnim tonovima, ali često ostavlja topliji i mekši utisak od klasične crne.

Posebno zanimljivo izgleda kada se spoji sa puderastor roze, bojom koju uglavnom povezujemo sa prolećnom garderobom. Upravo taj kontrast daje kombinaciji karakter: tamna braon ublažava nežnost roze i čini je sofisticiranijom, dok svetliji ton unosi svežinu i sprečava da stajling deluje previše ozbiljno.

U Aninom slučaju važnu ulogu igraju i proporcije. Široke pantalone sa visokim strukom u kombinaciji sa jednostavnom polo majicom stvaraju izbalansiranu siluetu, dok odsustvo upadljivih detalja omogućava da boje budu u prvom planu.

Ono što ovu kombinaciju čini posebno inspirativnom jeste činjenica da se lako može prilagoditi i hladnijim danima. Braon kašmirski džemper, roze pantalone širokih nogavica i elegantan kaput u neutralnoj nijansi bili bi podjednako dobar izbor za jesenji dnevni stajling.

Ana Ivanović još jednom je pokazala da upečatljiv modni utisak ne mora da podrazumeva komplikovano stilizovanje. Ponekad je dovoljno samo malo odstupiti od uobičajenih kombinacija boja.

(Zadovoljna)

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