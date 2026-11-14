"MOGU MIRNO DA ODEM SA OVOG SVETA" Reči voljenog glumca dirnule su ceo svet

Džon Travolta je izrazio ponos na svoju decu i prisetio se pokojne supruge Keli Preston, ističući da su zajedno odlično obavili roditeljsku ulogu.

Džon Travolta nikada ne skriva koliko je ponosan na svoju decu. U nedavnom intervjuu glumac se sa puno emocija prisetio i pokojne supruge Keli Preston, otkrivši zašto smatra da su zajedno uradili sjajan posao kao roditelji uprkos ogromnim životnim tragedijama.

Slavni Džon Travolta, koji danas ima 72 godine, govorio je za Ekstra TV o svojim naslednicima, a na pitanje koliko je ponosan na njih priznao je da mu je teško da pronađe prave reči.

"Moja deca su... Teško je pronaći reči. Svaki roditelj sanja o tome da ima idealnu decu, a moja su ispunila i nadmašila sva ta očekivanja. Mogu otići sa ovog sveta znajući da smo Keli i ja napravili dobar posao. To stvarno mogu reći", izjavio je glumac.

"Jako sam ponosan na njih", dodao je on kratko.

Poznati glumac je sa pokojnom suprugom Keli Preston dobio troje dece, ćerku Elu Blu koja danas ima 26 godina, sina Bendžamina od 15 godina i najstarijeg sina Džeta, koji je preminuo 2009. godine kada je imao svega 16 godina. Keli je preminula 2020. u 57. godini života, dve godine nakon što joj je dijagnostikovan rak dojke.

Dirljiva poruka pokojnoj supruzi

Glumac se u oktobru, na dan kada bi Keli proslavila 64. rođendan, prisetio svoje voljene supruge posebnom objavom na društvenoj mreži Instagram. Podelio je video njihove ćerke Ela Blu Travolta sa njenog prvog nastupa na Nedelji mode u Parizu.

Snimak je prikazivao Eline trenutke u francuskoj prestonici, od samih priprema u bekstejdžu do izlaska na modnu pistu na reviji modne kuće Miju Miju za proleće i leto 2027. godine, na kojoj su se pojavile i Olivija Kolman i Điđi Hadid.

Uz emotivni video, u čijoj je pozadini svirala čuvena pesma "Mun River" u izvođenju Odri Hepbern, Travolta je napisao poruku koja je rasplakala njegove pratioce:

"Pogledaj sada svoju devojčicu, Keli! Srećan rođendan, trebalo bi da budeš jako ponosna!"

Film koji je posvetio porodici

Ela je nedavno glumila i u očevom filmu "Propeler Van-Vej Najt Kouč", koji je Travolta posvetio pokojnoj supruzi, sinu Džetu i ostalim članovima svoje porodice.

"Film sam posvetio Keli, svom sinu Džetu, braći i sestrama, majci i ocu jer su oni bili uzor prema kojem je ovaj film nastao", rekao je glumac u junu za italijanski list La Republika.

U istom razgovoru osvrnuo se i na najteže trenutke kroz koje je prošao, otkrivši kako uprkos bolnim gubicima uspeva da zadrži životni optimizam.

"Život me svakako stavio na kušnju, ali u mojoj je prirodi tražiti ono pozitivno, čak i kada se suočavam sa najgorim", iskreno je priznao glumac.

"Nisam osoba koja može ostati zarobljena u tami. Mogu pogledati u tamu, ali ne biram umreti u toj tami", zaključio je Travolta.

Inače, film "Propeler Van-Vej Najt Kouč" dostupan je za gledanje, dok bi njegov sledeći projekat, ostvarenje pod nazivom "Novembar 1963", trebalo da izađe 4. decembra.

(Blic Žena)

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