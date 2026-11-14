OPLJAČLAN POZNATI GLUMAČKI PAR: Lopovi im ušli u kuću dok su spavali

U dom Else Pataki i Krisa Hemsvorta u Australiji su pre nekoliko dana ušli lopovi dok je par bio u kući sa svoje troje dece.

Par i njihovo troje dece bili su kod kuće kada je nekoliko muškaraca provalilo u kuću u ranim jutarnjim satima u sredu, 11. novembra.

Dok su par i njihovo troje dece spavali, nekoliko naoružanih lopova uspelo je da uđe na njihov posed u oblasti Broken Hed, u blizini Bajron Beja.

Prema informacijama koje su izneli nadležni organi i lokalni mediji, osumnjičeni su uspeli da uđu na imanje u oblasti Broken Hen, u Australiji. Ukrali su tri automobila, a kako se navodi, Elsa Pataki se probudila usred noći, nakon što je čula lavež pasa, ali u tom trenutku nije shvatila šta se dešava, pa je ponovo zaspala. Taj događaj joj nije davao mira, pa je ujutru proverila snimke sa sigurnosnih kamera kako bi utvrdila zašto su njeni ljubimci bili tako uznemireni. Tada je otkrila da su na imanju bila četvorica muškaraca sa fantomkama, od kojih su dvojica bila naoružana noževima, prenosi Hola.

Par je odmah pozvao policiju, a srećom, niko od članova porodice nije povređen.

Prema navodima jednog australijskog medija, ukradeni automobili su bili BYD, Ram i Ford Raptor. Dok nadležni organi nastavljaju rad na identifikaciji odgovornih lica, potvrđeno je da su dva vozila pronađena – jedno u Korakiju, na oko sat vremena od doma glumaca, a drugo u Tabulamu, udaljenom oko dva sata vožnje.

Prema izveštajima, lopovi su preskočili zaštitnu ogradu, a zatim ušli u garažu, u kojoj su Elsa i Kris držali svoje automobile sa ključevima u njima.

Povodom ovog incidenta ni glumica ni glumac se još uvek nisu javno oglašavali.

