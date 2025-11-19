MOĆAN STAJLING EMINE JAHOVIĆ NOSI JAKU PORUKU: Za noć u Beogradu izbarala je komad s kojeg je teško skinuti pogled

U odličnom provodu uživalo se sinoć u Sava Centru, a lepa pevačica nije štedela ni kada je njen autfit za ovu važnu noć bio u pitanju

U centru Beograda sinoć je održan drugi koncert pevačice Emine Jahović. Brojne kolege, među kojima su bili Kristina i Sergej Ćerković, Maja Berović, Husa Bit Strit i Baraba Bobak.

Ovog puta, kao i mnogo puta do sad, Emina je napravila sjajnu atmosferu izvodeći neke od svojih najpopularnijih numera, a osim zbog muzike mnogima je pogled ostao prikovan za pevačicu zbog neobičnog stajlinga koji je odlučila da večeras ponese na sceni.

U pitanju je bio veoma smeo stajling, sačinjen od korseta i takozvanih gaća pantalona koje su otkrivale deo butina i koje su u prvi plan stavile njen savršen struk.

Ona je deo po deo svog stajlinga otkrivala dok na kraju nije ostala samo u mrežastim čarapama i bodiju koji je mamio uzdahe i koje je pokazao da Emina stari poput vina, iz godine u godinu je sve seksipilnija.

Ovim izdanjem pevačica je na suptilan način poručila da su godine samo broj i da svaka žena uvek treba da bude najbolja verzija sebe, baš kao što je ona to učinila pred svojom publikom.

Na bini su joj se takođe pridružili i Dženan Lončarević i Mirza Selimović, što je oduševilo prisutne.

Zbog ogromnog interesovanja publike zakazan je i treći koncert u Sava centru, što samo govori u prilog činjenici da je Emina već godinama jedan od omiljenih volakala ne samo u Srbiji, već i u čitavom regionu.

(Glossy)

BONUS VIDEO: