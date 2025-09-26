DIJETETIČARKA OTKRIVA KAKO DA NAUČITE DETE DA NE JEDE MNOGO SLATKIŠA: Postoje 4 neobična trika

Većina dece (i odraslih) voli da jede slatkiše. I nema u tome ništa loše, ali je potpuno razumljivo što roditelje brine da mališani ne jedu previše slatkiša.

Kilogrami kao posledica toga su, u onom estetskom smislu, još i najmanji problem, ali svakako preterano konzumiranje slatkiša može da utiče loše na zube i zdravlje. Da ne bi došlo do te situacije, dečja dijetetičarka Rejčel Rotman na svom sajtu nutritioninbloom.com je objasnila koje korake možete da preduzmete kako biste naučili dete da ne jede previše slatke hrane.

Ona najpre podseća da su roditelji odgovorni za to šta, kada i gde deca jedu, a mališani su odgovorni za to da li i koliko jedu. Ovu teoriju je razvila pedijatrijska dijetetičarka i porodična terapeutkinja Elin Sater, a do sada se pokazalo da takav pristup pomaže deci da formiraju zdrav i pozitivan odnos prema svim namirnicama, uključujući slatkiše.

Roman ističe da se to zapravo svodi na sledeće - kada verujemo deci u vezi sa slatkišima i hranom sa šećerom, možemo im pomoći da pronađu ravnotežu i da se oslobode onoga što često smatramo opsesijom šećerom. Mi odlučujemo kada ćemo služiti ovu hranu - a deca odlučuju koliko će je jesti.

Zašto su neka deca opsednuta slatkišima

Često je hrana sa šećerom na neki način ograničena, što znači da se mi kao roditelji previše trudimo da kontrolišemo unos ove hrane. Mnogo razloga može da stoji iza te dečje žudnje za šećerom, ali često je u pitanju upravo to ograničenje, usled kojeg mališani počinju slatkiše da smatraju "zabranjenim voćem".

Kako to izgleda detetu? "Želim još jer ne mogu da imam koliko hoću".

Zašto je ovo važno?

Kada potpuno ograničimo slatkiše ili ih predstavimo kao nešto loše, deca to primećuju. U stvari, možda će tada želeti ovu hranu još više.

Rotmanova otkriva i kako da u četiri koraka naučite dete da ne jede previše slatkiša.

1. Dajte im slatkiše i ponekad ih ne ograničavajte

Često, kada ovo predložim roditeljima, gledaju me kao da imam tri oka, priznaje dijetetičarka.

"Mislite, ponekad jednostavno pustim ćerku da pojede sve kolačiće? Ona nikada neće prestati", kažu joj roditelji.

Ali želim da dobro, pažljivo razmislite - da li vaše dete zaista nikada neće prestati, ili je to vaša predrasuda? Ono što otkrijete može da vas iznenadi: kada dozvolimo deci da jedu koliko god žele određene hrane, ona ne postaje toliko posebna. Ovo pomaže deci da nauče da se samoregulišu kada je u pitanju konzumiranje slatkiša, što je upravo ono što vi želite.

Želimo da znaju da će oni uvek biti dostupni - da ne moraju da preteruju kada im se posluže jer ćete im ponovo dati.

2. Ne govorite o ovoj hrani kao dobroj ili lošoj

Prestanite da od slatkiša pravite nešto što nisu: nešto što nas tera da se stidimo kada ih jedemo. Kada počnemo da etiketiramo hranu kao dobru ili lošu, počinjemo da osuđujemo tu hranu. Da li nas to čini lošim ljudima što jedemo kolačiće? Apsolutno ne, ali ova poruka o dobrom i lošem može biti internalizovana kod mališana. Deca mlađa od 12 godina razmišljaju crno-belo.

Hrana je hrana - i to moramo da zapamtimo ako želimo da usadimo taj zdrav odnos sa hranom kod naše dece.

Zapravo, nazovite hranu onim što jeste: "Jedemo kolačiće". "Danas je sladoled na meniju."

3. Ne koristite slatkiše kao nagradu za drugu hranu

Ne volim da koristim slatkiše kao nagradu za jedenje druge hrane, niti za bilo šta drugo. Kada nudite hranu kao nagradu, razmislite o poruci koju šaljete: "Moram da pojedem brokoli (fuj) da bih dobio slatkiš (njam)."

Ponovo činimo da slatkiš izgleda posebno.

4. Ponekad ih poslužite uz obrok

Da. Samo probajte. Da biste slatkiše stavili u ravnopravan položaj, dajte ih svom detetu uz obrok.

Razmislite o ovome:

Kada dete zna da će na kraju obroka jesti kolačić (sladoled, itd.) kao desert, o čemu razmišlja tokom celog obroka? Dobijanju tog kolačića. Ali, ako im damo taj kolačić uz ostatak obroka, neće pričati o njemu i tražiti ga tokom celog obroka. Ne morate im dati sve kolačiće koje žele, ali zapamtite da kada nisu toliko fokusirani na to da dobiju taj kolačić posle obroka, sam obrok će im biti zabavniji.

(Yumama)

