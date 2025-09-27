JESENJA EKSPLOZIJA UKUSA: Kolač od borovnica osvaja na prvi zalogaj

Ako volite osvežavajuće, voćne i mirisne poslastice, kolač od borovnica je pravi izbor za vas.

Jednostavan je za pripremu, a ukusom podseća na slatko letnje popodne i šetnju kroz prirodu. Borovnice mu daju sočnost i blagu kiselkastu notu, dok mekano testo pruža savršenu ravnotežu.

Ovo je recept koji će oduševiti vaše ukućane, ali i goste - a priprema ne oduzima mnogo vremena.

Sastojci:

3 jaja

150g šećera

100ml ulja

150ml jogurta

250g brašna

1 prašak za pecivo

1 vanilin šećer

200g svežih ili smrznutih borovnica

Šećer u prahu za posipanje

Priprema:

Umutite jaja sa šećerom i vanilin šećerom dok smesa ne postane penasta. Dodajte ulje i jogurt pa dobro sjedinite.

Umešajte brašno i prašak za pecivo, pa lagano sjedinite varjačom.

Dodajte borovnice i pažljivo promešajte da se ravnomerno rasporede. Sipajte smesu u podmazan pleh i pecite u rerni zagrejanoj 180 stepeni oko 30-35 minuta, dok kolač ne porumeni.

Kada se prohladi, pospite ga šećerom u prahu i poslužite.

(Informer)