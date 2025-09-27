JESENJA EKSPLOZIJA UKUSA: Kolač od borovnica osvaja na prvi zalogaj

Ako volite osvežavajuće, voćne i mirisne poslastice, kolač od borovnica je pravi izbor za vas.
Jednostavan je za pripremu, a ukusom podseća na slatko letnje popodne i šetnju kroz prirodu. Borovnice mu daju sočnost i blagu kiselkastu notu, dok mekano testo pruža savršenu ravnotežu.
Ovo je recept koji će oduševiti vaše ukućane, ali i goste - a priprema ne oduzima mnogo vremena.
Sastojci:
3 jaja
150g šećera
100ml ulja
150ml jogurta
250g brašna
1 prašak za pecivo
1 vanilin šećer
200g svežih ili smrznutih borovnica
Šećer u prahu za posipanje
Priprema:
Umutite jaja sa šećerom i vanilin šećerom dok smesa ne postane penasta. Dodajte ulje i jogurt pa dobro sjedinite.
Umešajte brašno i prašak za pecivo, pa lagano sjedinite varjačom.
Dodajte borovnice i pažljivo promešajte da se ravnomerno rasporede. Sipajte smesu u podmazan pleh i pecite u rerni zagrejanoj 180 stepeni oko 30-35 minuta, dok kolač ne porumeni.
Kada se prohladi, pospite ga šećerom u prahu i poslužite.
(Informer)