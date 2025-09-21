Presolili ste jelo? Ništa ne brinite, evo kako da ga spasete

Trik koji su praktikovale i naše bake
Nema domaćice kojoj se nije dogodilo da posoli jelo više nego što bi trebalo. Većinu, posebno početnika u kuhinji, to ume da „izvede iz takta“, pa se tako dešavalo da zbog viška soli ceo ručak, umesto na stolu, završi u smeću.
Međutim, mukama je došao kraj, jer postoji nekoliko jednostavnih trikova kako da rešite taj problem.
1. Luk, šagarepa ili krompir
Ako ste presolili supu, sos ili gulaš u jelo dodajte jednu celu glavicu luka, šargarepu ili oljušten krompir koji će pokupiti so.
2. Voda ili neslan temeljac
Možete da dodate i vodu ili neslan temeljac, a ako je potrebno da posle toga zgusnete jelo posegnite za malo gustina ili skroba, a možete da dodate i bešamel sos.
3. Jabuka
Još jedan jednostavan trik koji su koristile naše bake, a koji rešava presoljeno jelo jeste da u njega ubacite oljuštenu jabuku.
Ostavite jabuku u jelu da pokupi so, pa je onda pred kraj pripreme izvadite i bacite.
4. Sirće, limun ili vino
Za “rasoljavanje” jela možete koristiti i neku od ovih kiselina. Malo sirćeta, vina ili naceđenog limuna neutralisaće višak soli.
Ovaj trik možete da koristite i kada previše zaljutite jelo paprikom ili biberom.
5. Neutralna pavlaka
Ukoliko presolite jelo koje ima sos bilo od paradajza ili neki drugi sos, so možete neutralisati ako u jelo dodate neutralnu pavlaku za kuvanje. Ona će samo učiniti da svaki sos bude ukusniji.
