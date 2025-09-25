ТУРСКИ ДЕСЕРТ ГОТОВ ЗА 15 МИНУТА: Прави се од гриза и чоколаде и не пече се

Савршен је за изненадне госте
Састојци:
- 170 г пшеничног гриза
- 1 л млека
- 40 г какао праха
- 50–80 г шећера (по укусу)
- 1 кашичица екстракта ваниле
- 100 г црне или млечне чоколаде
- 2–3 кашике џема од малине (или по жељи)
- Шака бадема (сецканих или листића за декорацију)
Припрема:
Турска посластица која се прави за 15 минута, не пече се и топи се у устима – савршен десерт када желите нешто брзо, кремасто и богато чоколадно.
У шерпу сипајте млеко, какао, шећер и пшенични гриз. Добро промешајте да нема грудвица. Ставите на средњу ватру и кувајте уз стално мешање док се смеса не згусне (око 10 минута). Када је смеса густа, додајте чоколаду, екстракт ваниле и мешајте док се све лепо не истопи и сједини. Узмите калуп по жељи и лагано подмажите ако није силиконски.
Сипајте половину смесе у калуп, поравнајте, ставите по средини неколико кашичица џема, па прелијте остатком смесе и поново поравнајте. Оставите да се охлади на собној температури, па пребаците у фрижидер минимум 2 сата да се стегне. Пре сервирања, окрените на тањир, прелијте истопљеном чоколадом и поспите бадемима.
(Ствар укуса)