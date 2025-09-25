Oglas
Oglas
· · Коментари: 0

ТУРСКИ ДЕСЕРТ ГОТОВ ЗА 15 МИНУТА: Прави се од гриза и чоколаде и не пече се

Савршен је за изненадне госте

1758803572_shutterstock_727188481.jpg
Фото: Схуттерстоцк
Oglas

Састојци:

  • 170 г пшеничног гриза
  • 1 л млека
  • 40 г какао праха
  • 50–80 г шећера (по укусу)
  • 1 кашичица екстракта ваниле
  • 100 г црне или млечне чоколаде
  • 2–3 кашике џема од малине (или по жељи)
  • Шака бадема (сецканих или листића за декорацију)

Припрема:

Турска посластица која се прави за 15 минута, не пече се и топи се у устима – савршен десерт када желите нешто брзо, кремасто и богато чоколадно.

У шерпу сипајте млеко, какао, шећер и пшенични гриз. Добро промешајте да нема грудвица. Ставите на средњу ватру и кувајте уз стално мешање док се смеса не згусне (око 10 минута). Када је смеса густа, додајте чоколаду, екстракт ваниле и мешајте док се све лепо не истопи и сједини. Узмите калуп по жељи и лагано подмажите ако није силиконски.

Сипајте половину смесе у калуп, поравнајте, ставите по средини неколико кашичица џема, па прелијте остатком смесе и поново поравнајте. Оставите да се охлади на собној температури, па пребаците у фрижидер минимум 2 сата да се стегне. Пре сервирања, окрените на тањир, прелијте истопљеном чоколадом и поспите бадемима.

(Ствар укуса)

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Пошаљи коментар
Не свиђа ми се 2
Пошаљи коментар
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas