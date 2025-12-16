Oglas
ОТКРИВЕНО КАКО ЋЕ ИЗГЛЕДАТИ БИНА ЗА ЕВРОВИЗИЈУ 2026. ГОДИНЕ: Дизајн носи јаку симболику

Аутор концепта је прослављени сценограф Флоријан Ведер, а ово је његов јубиларни, десети сценски дизајн за Евровизију.

1765890727_Foto-Printscreen-YouTube-Eurovision-Song-Contest.jpg
Фото: Принтсцреен/ YоуТубе - Еуровисион Сонг Цонтест
Аустријски јавни сервис ОРФ открио је визуелни идентитет и дизајн бине за Песму Евровизије 2026, која ће се одржати у Бечу. Представљени концепт доноси спој органских облика и модерне технологије, пише Еуровисион Wорлд.

Централним делом сцене доминираће велика ЛЕД површина у облику закривљеног листа, која ће чинити главни визуелни фокус продукције. Целокупни дизајн заокружују импресиван лук и разрађена потпорна структура.

Лист, као кључни мотив, симболизује исходиште и потенцијал, представљајући нове почетке и заједнички креативни простор који слави музичку разноликост Европе. Закривљена линија изражава резонанцију и музичко кретање, с циљем преношења повезаности и емоција, док златна конструкција повезује уметност и функционалност, стварајући намеран контраст органским линијама.

Један од занимљивих детаља је и то што ће Грин Рум бити директно повезан с бином путем. То ће извођачима омогућити кретање кроз публику, што укључује и традиционалну Победничку шетњу на крају финалне вечери.

Иза дизајна стоји познато име
Аутор концепта је прослављени сценограф Флоријан Ведер, а ово је његов јубиларни, десети сценски дизајн за Евровизију. Ведер је светски познат у свом послу, а његов портфељ укључује сцене за МТВ награде, шоу програме "Америца'с Гот Талент" и "Бритаин'с Гот Талент", као и аустријске верзије "Стар Маније", "Плеса са звездама" и "Велике шансе". Сарађивао је и с музичким великанима попут Бијонсе, Џенифер Лопез и групе У2.

Ово је његов десети ангажман на Евровизији, а претходно је дизајнирао сцене у Базелу (2025), Малмеу (2024), Ротердаму (2021), Тел Авиву (2019), Лисабону (2018), Кијеву (2017), Бечу (2015), Бакуу (2012) и Диселдорфу (2011).

(Курир)

БОНУС ВИДЕО:

 

 

