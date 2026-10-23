DANAS SE NA NEBU DEŠAVA KOSMIČKI FENOMEN KOJI SE NEĆE PONOVITI DO 2181. GODINE: Pred nama je trenutak istine - sve što je bilo skriveno izlazi na svetlost dana

Ovaj kosmički događaj odlikuje duboko preispitivanje, emotivnu iskrenost i razrešenje problema iz prošlosti.

Međutim, ono što ovaj datum čini zaista istorijskim jeste izuzetno redak i magičan aspekt "kazimi": retrogradna Venera spaja se sa Suncem u Škorpiji, stvorivši kosmički fenomen koji se nakon ovog dana neće ponoviti sve do daleke 2181. godine.

Prema rečima astrologa Nore Oganove, pred nama je trenutak istine u kom sve što je bilo skriveno konačno izlazi na svetlost dana. Stare emocije, potisnute nesuglasice i zaboravljene priče zahtevaju konačno razrešenje.

Istovremeno, retrogradni Merkur započinje svoje kretanje i unosi pometnju u komunikaciju, dok Mesec u Ribama do večeri izostrava intuiciju, a nakon 23:00 časa prelazi u plahovitog Ovna i donosi talas impulsivnosti. Trinaesti lunarni dan, koji traje do 15:58 časova, stvara savršene uslove za dobijanje važnih informacija i rešavanje starih problema.

Ove moćne kosmičke sile najjače će osetiti sledeća tri znaka Zodijaka:

ŠKORPIJA: Magična i duboka lična transformacija

Za pripadnike znaka Škorpije ovo je početak njihove lične sezone i neponovljiv, sudbinski momenat u životu. Spoj Sunca i retrogradne Venere u vašem matičnom znaku pokreće duboku transformaciju ličnih vrednosti i ljubavnih odnosa.

Sve što ste dugo potiskivali izbija na površinu, pa je ovo idealno vreme za iskrene razgovore, razrešenje starih priča i konačno opraštanje od svega što više ne služi vašem napretku. Ipak, usled uticaja retrogradnog Merkura, budite izuzetno oprezni u rečima i izbegavajte ishitrene odluke.

RIBE: Moćni glas intuicije i razrešenje starih briga

Pripadnicima znaka Riba Mesec u njihovom znaku sve do kasnih večernjih sati donosi pojačanu intuiciju i stvaralačku energiju. Trinaesti lunarni dan otvara vrata do ključnih informacija koje će vam pomoći da dublje razumete sebe i svoj put.

Ovo je izuzetan dan za mirno završavanje nagomilanih obaveza i uspostavljanje boljeg kontakta sa rukovodstvom. Ipak, zbog retrogradnog Merkura budite oprezni u razgovorima i planovima te se čuvajte sumnjivih situacija i mogućih obmana.

DEVICA: Preokret u karijeri i oslobađanje od starih tereta

Za pedantne Device, Mesec u Ribama nalazi se u opoziciji, pa se može javiti prolazni osećaj da emocije ometaju jasnu logiku. Međutim, vaša snažna intuicija baš danas će vam nepogrešivo pokazati koje poslove je neophodno privesti kraju. Ovaj dan je izuzetno povoljan za kolektivni rad, ozbiljne razgovore sa šefovima, sređivanje zapostavljenih dokumenata i opraštanje starih zamerki, uz neophodan dodatan oprez pri komunikaciji zbog retrogradnog Merkura.

(BlicŽena)

BONUS VIDEO: