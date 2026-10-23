SESTRA METJUA PERIJA PREKINULA ĆUTANJE POSLE 3 GODINE: Otkrila nepoznate detalje iz njegovog života

Sestra glumca Metjua Perija oglasila se u susret trećoj godišnjici smrti svog brata.

Mia Peri Bovik, sestra Metjua Perija, otkrila je zašto je jedna epizoda serije "Prijatelji” bila posebno značajna za pokojnog glumca.

U intervjuu za magazin People, objavljenom juče, rekla je da je venčanje njegovog lika, Čendlera, sa Monikom (Kortni Koks) u sedmoj sezoni snažno pogodilo Perija, koji se tada vratio sa rehablitacije.

"Svi smo znali koliko je ozbiljan poremećaj sa kojim se borio pa je postojao taj osećaj: ’Ko zna šta će se desiti?’”, rekla je ona, dodajući da su se upotreba droga i alkohola intenzivirali između pete i sedme sezone serije. "Gledajući to venčanje, svi smo znali da on želi upravo to u životu. Želeo je partnerku, želeo je decu", istakla je.

Metju Peri, koji je 2023. godine preminuo usled "akutnih dejstava ketamina”, pisao je o svojoj borbi sa zavisnošću u svojim memoarima iz 2022. godine, pod naslovom "Prijatelji, ljubavnici i jedna velika, užasna stvar” (Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing). Kako navodi Entertainment Weekly, otkrio je da je počeo da pije sa 14 godina, napisavši: "Shvatio sam, prvi put u životu, da me ništa ne muči. Bio sam potpun, u miru. Nikada nisam bio srećniji nego u tom trenutku".

Peri je pisao o tome kako je postao zavisan od leka protiv bolova nakon nesreće na skuteru za vodu 1996. godine.

"I to je bio taj ’klik’ koji sam jurio ostatak svog života”, napisao je i naglasio: "Nisam mogao da verujem koliko sam se dobro osećao; bio sam u stanju potpune i čiste euforije. Kunem se Bogom, mislim da naredne tri decenije ne bi protekle onako kako jesu da to nisam popio".

Pokojni glumac je sada tema Netfliksove dokumentarne serije iz tri dela, pod nazivom "Onaj o Metjuu Periju” (The One About Matthew Perry), u kojoj se pojavljuje i MIa Bovik. Za ovu striming platformu je prošlog meseca izjavila sledeće. "Bilo mi je potrebno vreme da osetim spremnost da podelim ova sećanja i iskustvo ljubavi prema Metjuu kroz svu složenost njegovog života – da ga sagledam kao celovitu ličnost, a ne samo kao Čendlera, niti samo kao nekoga ko se borio sa zavisnošću”, rekla je Bovik, koja je inače i licencirani psihoterapeut.

Dodala je: "Kao moj brat, on je oblikovao ono što sam danas, osobu kakva težim da budem, kao i rad kojem sam posvetila svoj život. Metju je imao divno srce i velikodušan duh, čak i u svojim najtežim trenucima, umeo je da vas nasmeje i učini da se osećate voljeno. Nadam se da će ova serija svima koji su ga voleli, bilo da su ga poznavali lično ili iz daljine, omogućiti da dublje razumeju ko je on zapravo bio, kao i kakvo nam je nasleđe ostavio".

(BlicŽena)

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