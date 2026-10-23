OGLASILA SE MEGAN MARKL NAKON VESTI DA JOJ JE OTAC POD ISTRAGOM ZA DEČJU PO*NOGRAFIJU: "Jako sam uznemirena"

Megan Markl se oglasila nakon što je njen otac, Tomas Markl, optužen za posedovanje dečje pornografije.

Optužbu je izneo njegov sin, Tomas Markl mlađi, polubrat vojvotkinje od Saseksa u tekstu lista „The Sun". Prema navodima ovog medija, brat Megan Markl i je izjavio da je do tog saznanja došao u kući svog oca u Sebuu, na Filipinima, te da je slučaj prijavio policiji i FBI-ju.

Megan (45) je na ove optužbe reagovala u izjavi dostavljenoj magazinu „Pipl”.

- Duboko sam potresena vestima koje su isplivale u poslednja 24 sata, a moje misli su uz svu decu koja su možda pretrpela štetu. Tokom 2018. godine, pismo je upućeno Metropoliten policiji, kao i Odeljenju za zaštitu članova kraljevske porodice i specijalnu zaštitu. To pismo je kasnije prosleđeno i meni. U njemu su iznete zabrinjavajuće i uznemirujuće optužbe na račun mog oca, a dobila sam uveravanja da se one istražuju - počela je priču Mgenan i dodala:

Nadam se da sada može da se razume da je, uprkos iskrivljavanju činjenica od strane pojedinih medija tokom godina, svaka distanca u odnosu na mog oca kao i moja odluka da mu ne dozvolim kontakt sa našom decom – postojala iz jednog razloga: da bih ih zaštitila. Verovala sam da nadležni organi čine isto i za druge porodice. Iako su razmere onoga što je sada otkriveno daleko odvratnije nego što bi iko mogao da zamisli, iskreno se nadam da će pravda biti u potpunosti zadovoljena i da će prioritet ostati bezbednost i zaštita nedužne dece.

Megan je jedino dete Tomasa starijeg i Dorije Ragland. On je sa svojom prvom suprugom, Roslin Lavles, imao još dvoje dece: Tomasa mlađeg (60) i ćerku Samantu (61). Kako je Tomas mlađi izjavio za list „San” (The Sun), materijal koji sadrži dečju pornografiju navodno je pronađen u četiri velike kutije, u kojima se nalazilo „stotine, ako ne i hiljade” takvih fotografija, prenosi "Pipl".

- Kada sam pronašao taj materijal, bio sam užasnut i nisam imao drugog izbora osim da prijavim svog oca - rekao je Tomas mlađi za list "The Sun".

On tvrdi da je ovo otkriće prijavio putem telefonske linije FBI-a, američkom Nacionalnom centru za nestalu i zlostavljanu decu, kao i državnoj policiji Pensilvanije.