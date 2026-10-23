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OGLASILA SE MEGAN MARKL NAKON VESTI DA JOJ JE OTAC POD ISTRAGOM ZA DEČJU PO*NOGRAFIJU: "Jako sam uznemirena"

Megan Markl se oglasila nakon što je njen otac, Tomas Markl, optužen za posedovanje dečje pornografije.

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Foto: Jonathan Brady, PA Images / Alamy / Profimedia
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Optužbu je izneo njegov sin, Tomas Markl mlađi, polubrat vojvotkinje od Saseksa u tekstu lista „The Sun". Prema navodima ovog medija, brat Megan Markl i je izjavio da je do tog saznanja došao u kući svog oca u Sebuu, na Filipinima, te da je slučaj prijavio policiji i FBI-ju.

Megan (45) je na ove optužbe reagovala u izjavi dostavljenoj magazinu „Pipl”.

- Duboko sam potresena vestima koje su isplivale u poslednja 24 sata, a moje misli su uz svu decu koja su možda pretrpela štetu. Tokom 2018. godine, pismo je upućeno Metropoliten policiji, kao i Odeljenju za zaštitu članova kraljevske porodice i specijalnu zaštitu. To pismo je kasnije prosleđeno i meni. U njemu su iznete zabrinjavajuće i uznemirujuće optužbe na račun mog oca, a dobila sam uveravanja da se one istražuju - počela je priču Mgenan i dodala:

Nadam se da sada može da se razume da je, uprkos iskrivljavanju činjenica od strane pojedinih medija tokom godina, svaka distanca u odnosu na mog oca kao i moja odluka da mu ne dozvolim kontakt sa našom decom – postojala iz jednog razloga: da bih ih zaštitila. Verovala sam da nadležni organi čine isto i za druge porodice. Iako su razmere onoga što je sada otkriveno daleko odvratnije nego što bi iko mogao da zamisli, iskreno se nadam da će pravda biti u potpunosti zadovoljena i da će prioritet ostati bezbednost i zaštita nedužne dece.

Megan je jedino dete Tomasa starijeg i Dorije Ragland. On je sa svojom prvom suprugom, Roslin Lavles, imao još dvoje dece: Tomasa mlađeg (60) i ćerku Samantu (61). Kako je Tomas mlađi izjavio za list „San” (The Sun), materijal koji sadrži dečju pornografiju navodno je pronađen u četiri velike kutije, u kojima se nalazilo „stotine, ako ne i hiljade” takvih fotografija, prenosi "Pipl". 

- Kada sam pronašao taj materijal, bio sam užasnut i nisam imao drugog izbora osim da prijavim svog oca - rekao je Tomas mlađi za list "The Sun".

On tvrdi da je ovo otkriće prijavio putem telefonske linije FBI-a, američkom Nacionalnom centru za nestalu i zlostavljanu decu, kao i državnoj policiji Pensilvanije. 

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