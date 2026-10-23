NOVE INFORMACIJE O SMRTI SINA SINDI KRAFORD: Ustanova u kojoj je boravio oslobođena sumnje

Ustanova za podršku oporavku od zavisnosti, u kojoj je Presli Gerber boravio u trenutku smrti, oslobođena je sumnje za propuste nakon što je ovaj dvadesetsedmogodišnjak preminuo usled sumnje na predoziranje.

U ustanovi pod nazivom "Resolutions Living”, sprovedena je istraga nakon smrti sina Sindi Kraford, ali nisu utvrđene nikakve nepravilnosti, piše Miror.

Podsetimo, Gerber je preminuo 20. septembra, samo dan nakon što je primljen u ustanovu za odvikavanje. Nakon njegove smrti, osoba koja nije povezana sa porodicom Gerber podnela je zvaničnu pritužbu na račun ustanove „Rezolušons living” (Resolutions Living) Odeljenju za zdravstvene usluge Kalifornije (DHCS). Pritužba se odnosila na to da li je centar primio pojedinca kojem je bio potreban „viši nivo nege” od onog koji je tamo mogao da mu bude pružen.

Istražitelji sumnjaju da je srčani udar mogao biti uzrokovan prekomernom dozom droge. Ovaj maneken je tokom godina otvoreno govorio o svojim životnim borbama. Suočavao se sa problemima u vezi sa mentalnim zdravljem, kao i sa zloupotrebom psihoaktivnih supstanci i narkotika, a tražio je pomoć na različite načine. Pre smrti, Presli je objavio da se podvrgava različitim tretmanima u Meksiku koji bi trebalo da smanje njegovu potrebu za opijatima.

U objavi na društvenim mrežama, majka Sindi Kraford, otac Rendi Gerber i sestra Kaja Gerber podelili su porodično saopštenje u kojem stoji:

- Neizmerno smo slomljeni gubitkom našeg voljenog sina i brata. Osećamo se tako blagosloveno što smo imali Preslija u svojim životima tokom 27 godina. On je divna, prelepa duša koja je volela i koja je voljena – sada i zauvek. Veoma smo ponosni na to kako se predstavio svetu: sa dobrotom i ranjivošću. Zahvalni smo na ogromnoj ljubavi i podršci koju smo dobili od mnogih koji poznaju i vole našu porodicu, pa čak i od potpunih stranaca koji saosećaju sa našim bolom. Do ponovnog susreta, naš dragi dečače. Volimo te zauvek – mama, tata i Kaja.

