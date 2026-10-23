Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

NOVE INFORMACIJE O SMRTI SINA SINDI KRAFORD: Ustanova u kojoj je boravio oslobođena sumnje

Ustanova za podršku oporavku od zavisnosti, u kojoj je Presli Gerber boravio u trenutku smrti, oslobođena je sumnje za propuste nakon što je ovaj dvadesetsedmogodišnjak preminuo usled sumnje na predoziranje.

1792757518_252bf78bee73b28ca32978ab4373b2e9f45a4c0e.jpg
Foto: Profimedia/ Doug Peters
Oglas

U ustanovi pod nazivom "Resolutions Living”, sprovedena je istraga nakon smrti sina Sindi Kraford, ali nisu utvrđene nikakve nepravilnosti, piše Miror. 

Podsetimo, Gerber je preminuo 20. septembra, samo dan nakon što je primljen u ustanovu za odvikavanje.  Nakon njegove smrti, osoba koja nije povezana sa porodicom Gerber podnela je zvaničnu pritužbu na račun ustanove „Rezolušons living” (Resolutions Living) Odeljenju za zdravstvene usluge Kalifornije (DHCS). Pritužba se odnosila na to da li je centar primio pojedinca kojem je bio potreban „viši nivo nege” od onog koji je tamo mogao da mu bude pružen. 

Istražitelji sumnjaju da je srčani udar mogao biti uzrokovan prekomernom dozom droge. Ovaj maneken je tokom godina otvoreno govorio o svojim životnim borbama. Suočavao se sa problemima u vezi sa mentalnim zdravljem, kao i sa zloupotrebom psihoaktivnih supstanci i narkotika, a tražio je pomoć na različite načine. Pre smrti, Presli je objavio da se podvrgava različitim tretmanima u Meksiku koji bi trebalo da smanje njegovu potrebu za opijatima.

U objavi na društvenim mrežama, majka Sindi Kraford, otac Rendi Gerber i sestra Kaja Gerber podelili su porodično saopštenje u kojem stoji:

- Neizmerno smo slomljeni gubitkom našeg voljenog sina i brata. Osećamo se tako blagosloveno što smo imali Preslija u svojim životima tokom 27 godina. On je divna, prelepa duša koja je volela i koja je voljena – sada i zauvek. Veoma smo ponosni na to kako se predstavio svetu: sa dobrotom i ranjivošću. Zahvalni smo na ogromnoj ljubavi i podršci koju smo dobili od mnogih koji poznaju i vole našu porodicu, pa čak i od potpunih stranaca koji saosećaju sa našim bolom. Do ponovnog susreta, naš dragi dečače. Volimo te zauvek – mama, tata i Kaja.
 

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas