MARS ULAZI U ŠKORPIJU OD 22. SEPTEMBRA: Šta planeta akcije donosi svakom horoskopskom znaku?

Od 22. septembra do 4. novembra 2025. Mars koji važi za planetu akcije, energije i strasti prelazi u znak Škorpije

1758436880_shutterstock_1982902118-4-.jpg
Foto: Shutterstock
Ovo je snažan i intenzivan tranzit, jer je Mars ovde na svom terenu. Donosi nam period transformacije, strasti, hrabrosti, ali i sukoba, ljubomore i izbijanja potisnutih emocija na površinu.

 Mars u Škorpiji traži da se suočimo s onim što smo do sada skrivali, da očistimo stare rane, da presečemo loše odnose i da hrabro krenemo u novi život. Astrolozi najavljuju da je ovo period intenziteta, velikih promena i hrabrosti. Nema bežanja od onoga što boli – vreme je da se suočimo sa sobom, transformišemo se i krenemo u novi ciklus jači nego ikad.

Evo šta Mars u Škorpiji donosi svakom horoskopskom znaku.

Ovan

Pripremite se za introspekciju – stare rane i potisnute emocije izlaze na videlo. Idealno je vreme za unutrašnje čišćenje i rad na sebi.

Bik

Mogući su sukobi s partnerima i ljudima do kojih vam je stalo. LJubomora i kontrola dolaze u prvi plan. Sada je vreme da naučite lekciju o kompromisu.

Blizanci

U vama će se probuditi detektivski duh: tragaćete za istinom, otkrivaćete skrivene motive i istraživati duboke teme. Pazite da ne upadnete u paranoju.

Rak

Emocije će vas nositi kao talasi. Moguća je napetost u porodici, ali ako kanališete energiju, ovo je period velikog emotivnog isceljenja. Pazite da vam jezik ne bude brži od pameti, jer vas u suprotnom čekaju žestoki sukobi sa emotivnim parterom.

Lav

Bićete gurnuti iz zone komfora. Mars traži da se suočite s izazovima koje izbegavate. Snaga i hrabrost su vam saveznici – samo pazite da ne dominirate previše, neko vam to neće oprostiti.

Devica

Osetićete snažnu potrebu da uvedete red – u zdravlju, na poslu, u svakodnevnim obavezama. Energija Marsa u Škorpiji pomaže da se posvetite detaljima, ali pazite da ne preterate u perfekcionizmu.

Vaga

Mars donosi tenzije u partnerstvima. Bićete primorani da jasno kažete šta želite i gde podvlačite crtu. Diplomatski, ali odlučno – to je vaš put, pa kud puklo da puklo. LJudi u vašoj okolini biće zaprepašćeni odlukama koje budete doneli.

Škorpija

Vaš period moći! Mars u znaku daje vam snagu, hrabrost i sposobnost da presečete toksične odnose i transformišete svoj život. Neke Škorpije će doneti odluku o razvodu, što će šokirati ljude iz njihove blizine.

Strelac

Biće izazova s fokusom i disciplinom. Imaćete energije za velike planove, ali rezultati neće stizati odmah. Potrebni su vam strpljenje i istrajnost.

Jarac

Mars vas usmerava na redefinisanje ciljeva. Osetićete pritisak odgovornosti, ali ovo je šansa da odlučite šta je zaista vaša želja, a šta su očekivanja drugih. Vreme je da naučite da argumentovano branite svoje ciljeve.

Vodolija

Moguće tenzije u prijateljstvima, među članovima porodice i na poslu. Bićete testirani da li znate da spojite svoju slobodu i autentičnost sa potrebom za bliskošću. Pazite da se o nekoga ne ogrešite.

Ribe

Vaša intuicija sada radi punom parom. Snovi, osećanja i tajne isplivavaju na površinu. Ako ih kanališete kroz umetnost ili duhovni rad, doživećete snažnu transformaciju koju ste dugo priželjkivali.

(Blic Žena)

 

