NAPRAVITE SAVRŠENE PRŽENICE: Pripremite tradicionalni srpski doručak po posebnoj recepturi

Postoji jedan jednostavan sastojak koji može da podigne ukus prženica na sasvim novi nivo

1758987953_8fab1fc500e7af43a613b14b7dd64bb4e0b16ade.jpg
Foto: Shutterstok
Prženice se najčešće služe za doručak i odličan su način da se iskoristi stari hleb od prethodnih dana.

Za njihovu pripremu je potrebno malo sastojaka koje već imate kod kuće, ali recept za ove prženice se razlikuje od ostalih.

Tajna je u jednom sastojku koji im daje specifičan ukus kom nećete moći da odolite. Ovako spremljene ih možete jesti i sa slanim i sa slatkim namazima.

 

Prženice - sastojci:

1 vekna starog hleba
3 jaja
200 ml mleka
so
100 gr putera

 

Prženice - priprema:

Jaja, mleko i malo soli sjedinite u dubokom tanjiru. Hleb isecite na kriške, pa svaku krišku umočite u smesu od jaja i mleka.

Tiganj zagrejte, pa dodajte jedan komad putera i kada se otopi pažljivo spušajte natopljene kriške.

Pržite ih s obe strane, a kada dobiju zlatnu boju znaćete da su gotove.

Tanjir obložite papirnim ubrusom, pa tu spušajte prženice kako bi se ocedile od viška masnoće. Sa puterom su mnogo ukusnije nego kada ih pravite na već poznati način na ulju. A neće biti ni masne.

Služite ih tople uz džem, krem, suvomesnate proizvode ili sirni namaz. Izbor je na vama.

Prijatno!

(Krstarica)

