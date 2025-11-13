Oglas
POSNI SLAVSKI KOLAČ ZA SVETE VRAČE: Sa ovim receptom ne možete da pogrešite

Ove godine i Sveti Vrači (Kozma i Damjan) koji su prva naredna veća slava, kao i Aranđelovdan, padaju u petak. A po pravilu, ako padaju u petak, slave se posno. Ako pripremate slavsku trpezu, evo predloga za recept za posni slavski kolač.

1763031559_Foto-SPC-Shutterstock.jpg
Foto: SPC, Shutterstock
Slavski kolač je kruna svake slavske trpeze, a ovaj slavski kolač tako je mekan i ukusan da će sve prisutne za stolom sigurno oduševiti. A kako se bliže Sveti Vrači i Aranđelovdan, koji padaju u petak, treba pripremiti posnu trpezu.

Slavski kolač - sastojci:

1 kg brašna tip “400” meko; 500 ml kisele (mineralne) vode; 40 g svežeg kvasca; 4 kašičice šećera; 3 kašičice soli; 9 kašika ulja;

Ukrasi: 100 g brašna; 100 g gustina; 100 ml vode; malo soli

Slavski kolač - priprema:

Kiselu vodu zagrejati da bude mlaka, staviti šećer i kvasac da nadođe. Brašno pomešati sa preostalim sastojcima, dodati uskisli kvasac i umesiti glatko, meko testo koje se ne lepi za ruke. Pokriti testo i ostaviti ga da udvostruči volumen.

Podeliti testo na dve lopte. Od jedne lopte napraviti pletenicu koju stavite uz ivicu podmazanog kružnog pleha, kod mene je to dublja emajlirana šerpa, a u sredinu staviti drugu loptu.

Površinu slavskog kolača premazati prokuvanim štirkom (2 dl vode i 2 kašike brašna) zbog lepšeg sjaja i boje, a i ukrasi se bolje lepe.

Ukrase napraviti od mešavine mekog brašna i gustina uz malo soli i vode da se umesi tvrđe testo. Rastanjiti testo što tanje. Oblikovati po želji ukrase i držati ih pokrivene dok ih ne zalepite na kolač.

Kolač ostaviti 30 minuta pokriven na toplom mestu da lepo naraste. Ukoliko se to ne dogodi van rerne, on će u rerni naglo izrasti i raspuknuti se.

Zagrejati rernu na 200 stepeni i peći slavski kolač prvih 15 minuta tako, smanjiti temperaturu na 180 stepeni, prekriti površinu pek papirom i nastaviti tako pečenje još 30 minuta.

Pečen kolač bi trebalo da je lagan, osetićete to i po težini šerpe kad je uzmete u ruke, a onda pažljivo izvaditi kolač na čistu kuhinjsku krpu i premazati ga mešavinom ulja i tople vode da dobije lep sjaj.

(BlicŽena)

