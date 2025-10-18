RECEPT ZA JUNEĆI GULAŠ: Ideja za današnji ručak (VIDEO)

Juneći gulaš možete da servirate uz testeninu ili pire krompir

Potrebno je:

1/2 kg junećeg mesa od plećke

250 g crnog luka

komad celera po želji

malo suve slanine

1 crvena paprika

mlevena crvena paprika

tucana ljuta paprika

1 l bujona ili vode

4 čena belog luka

1 puna kašika gustog paradajza

peršunov list

lovorov list

so, biber..

maslinovo ulje ili mast

Priprema:

Na ulju ili masti ispržiti crni luk, da postane staklast oko 15 minuta, pa dodati na sitne kockice papriku, ne sipati vodu, pa još 15 minuta dinstati.

Dodati na meso iseckano na kocke, lovorov list i nekoliko zvna bibera, malo bujona ili vode. Poklopiti i dinstati na tihoj vatri oko 20 minuta bez mešanja samo protresti.

Sipati opet malo bujona, pa kuvati povremeno dolivajući bujon. Blago promešati. Krčkati još 20 minuta. Dodati mlevenu i tucanu papriku. Pred kraj dodati seckan peršun, 3 čena sitno belog luka i punu kašiku pire paradajza. Dodati so i biber. Poklopiti da tečnost ispari. Gulaš bi trebalo da bude gotov za sat i po vremena ukoliko je meso mlado i 2 sata ako je meso malo starije..

Servitati uz kuvanu testeniu. Prijatno!



