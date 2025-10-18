Oglas
Oglas
· · Komentari: 0
bakina kuhinja

RECEPT ZA JUNEĆI GULAŠ: Ideja za današnji ručak (VIDEO)

Juneći gulaš možete da servirate uz testeninu ili pire krompir

1760770460_Untitled1.jpg
Foto: Bakina kuhinja
Oglas

Potrebno je:

  • 1/2 kg junećeg mesa od plećke
  • 250 g crnog luka
  • komad celera po želji
  • malo suve slanine
  • 1 crvena paprika
  • mlevena crvena paprika
  • tucana ljuta paprika
  • 1 l bujona ili vode
  • 4 čena belog luka
  • 1 puna kašika gustog paradajza
  • peršunov list
  • lovorov list
  • so, biber..
  • maslinovo ulje ili mast

Priprema:

Na ulju ili masti ispržiti crni luk, da postane staklast oko 15 minuta, pa dodati na sitne kockice papriku, ne sipati vodu, pa još 15 minuta dinstati.

Dodati na meso iseckano na kocke, lovorov list i nekoliko zvna bibera, malo bujona ili vode.  Poklopiti i dinstati na tihoj vatri oko 20 minuta bez mešanja samo protresti. 

Sipati opet malo bujona, pa kuvati povremeno dolivajući bujon. Blago promešati. Krčkati još 20 minuta. Dodati  mlevenu i tucanu papriku. Pred kraj dodati seckan peršun, 3 čena sitno belog luka i punu kašiku pire paradajza. Dodati so i biber. Poklopiti da tečnost ispari. Gulaš bi trebalo da bude gotov za sat i po vremena ukoliko je meso mlado i 2 sata ako je meso malo starije.. 

Servitati uz kuvanu testeniu. Prijatno!


Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas