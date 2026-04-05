RECEPT ZA PECIVO SA KAČKAVALJEM: Obrok koji će postati zvezda svake vaše trpeze (VIDEO)

Zaboravite na obična peciva i klasične pite, jer ovo je pravi carski specijalitet koji se topi u ustima.

Foto: Bakina kuhinja
Iz bakine kuhinje nam stiže recept koji će vas potpuno oboriti s nogu svojom mekoćom i bogatstvom ukusa. Tajna je u posebnom slaganju kockica mekog testa koje kriju raskošan nadev, a miris koji se širi iz rerne dok se ovaj slani zalogaj peče, prosto je neodoljiv.

Pecivo sa kačkavaljem - sastojci:

300 ml mleka

550 g brašna

15 g kvasca

1 kašičica šećera

malo soli

100 g sira

1 kašičica kisele pavlake

malo origana

100 g kačkavalja

malo ulja

Pecivo sa kačkavaljem - priprema:

U mlako mleko dodamo kvasac i šećer pa sa brašnom i malo soli zamesimo glatko testo. Testo razvučemo oklagijom u veliki kvadrat. U posebnoj činijici izmešamo sir i kiselu pavlaku pa time premažemo celu površinu razvučenog testa. 

Pospemo origanom i polovinom narendanog kačkavalja. Testo isečemo na jednake kocke. Uzmemo uzan pleh i obložimo ga papirom za pečenje. Ređamo po tri ili četiri kocke jednu na drugu i tako složene grupe kocki uspravno ređamo u pleh dok ga ne popunimo. 

Ostatak kačkavalja pospemo odozgo, prekrijemo folijom i krpom pa ostavimo na toplom da dobro poraste. Pečemo u zagrejanoj rerni na 200 stepeni oko 50 minuta. Dok se peče, kućom se širi divan miris, a ukus je pun pogodak.

