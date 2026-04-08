NAJBOLJI PREDLOG JELOVNIKA ZA VELIKI PETAK: Od pite i salate, preko ribe na više načina, do najukusnije baklave (RECEPT)

Ako se nađete za ovakvom trpezom treba da znate da nećete znati šta pre da probate, šta prvo da jedete, a sve je toliko ukusno da ostavlja bez daha

Veliki petak je najtužniji dan u hrišćanstvu, dan kada se sećamo stradanja Isusa Hrista.

Običaji nalažu strogi post i posnu trpezu, bez mesa i teških jela. U manastirima, poput Hilandara, vekovima se čuvaju recepti za bogata, a opet posna jela, od ribe, povrća i mahunarki.

Donosimo vam predlog kompletne posne trpeze za Veliki petak.

Predlog jelovnika za Veliki petak - Predjelo i salate

Suva punjena paprika

Crvene suve paprike punjene pirinčem ili pasuljem, sa proprženim lukom, nanu i mlevenim orasima. Peče se u rerni i služi toplo ili hladno.

Potrebno je:

200 g pirinča ili pasulja

10 crvenih dugačkih suvih paprika

3 glavice crnog luka

mlevena paprika

so i biber

nana

ulje

50 g proprženih semenki ili oraha

Priprema:

Pasulj dobro operite i skuvajte, posolite. Pirinač obarite u slanoj vodi i dobro ocedite. Luk očistite, sitno naseckajte i dobro propržite na ulju. Dodajte mlevenu papriku, so, biber, nanu i samlevene semenke ili orahe.

Pomešajte sa pirinčem ili pasuljem i napunite paprike. Posudu u kojoj ćete poslužiti podmažite, poređajte paprike, prelijte ih uljem i zapecite. Ovo predjelo se služi toplo, a još ukusnije je hladno.

Salata od sočiva

Potrebno je:

200 g sočiva

pola dl ulja

1 paradajz

1 glavica crnog luka

biber i so

peršunov list

Priprema:

Sočivo operite, pa potopite u vodu da odstoji dva sata. Skuvajte ga u istoj vodi, ocedite i prohladite. Posolite, pobiberite, prelijte uljem, dodajte sitno isečen luk i paradajz, pospite peršunom i lagano izmešajte. Po želji možete dodati i sirće.

Supe i čorbe

Riblja čorba

Mešana rečna riba (som, šaran, smuđ) kuvana sa crnim lukom, šargarepom, paprikom, paradajzom i krompirom. Začini: lovorov list, so, biber, mlevena paprika.

Sastojci:

1 kg mešane rečne ribe (som, šaran, smuđ)

2 glavice crnog luka

2 paprike (crvene)

2 paradajza ili 200 ml soka od paradajza

2 šargarepe

2 krompira

1 kašičica mlevene paprike (ljute i slatke)

Lovorov list, so, biber

Priprema:

Crni luk sitno iseckajte i propržite u šerpi. Dodajte šargarepu, papriku i paradajz. Ubacite ribu, začine i krompir isečen na kocke.

Sipajte vodu da sve pokrije i kuvajte na srednjoj vatri oko 1 sat. Povremeno mešajte i dodajte začine po ukusu.

Glavna jela

Šaran iz rerne

Šaran očišćen i posoljen, špikovan belim lukom, pečen u đuveču sa glavicom crnog luka i prelivom od brašna i mlevene paprike.

Potrebno je:

šaran od 1 kg

3 čena belog luka

glavica crnog luka

kašika brašna

mlevena paprika

so

Priprema:

Šarana očistiti spolja i iznutra, zaseći ga poprečno i posoliti. Špikovati šarana (u nareze stavljati parčiće belog luka). U đuveč sipati ulje, staviti narezanu glavicu crnog luka, pa preko staviti šarana. U tanjiru umutiti kašiku brašna, kašičicu aleve paprike sa malo zejtina, preliti time šarana i peći u zagrejanoj rerni.

Skuša u marinadi

Potrebno:

2 skuše

krompir

sirće

ulje

crni luk

so

suvi peršun

sok od 1 limuna

2-3 čena belog luka

Priprema

Marinadu pripremate tako što u sok od limuna umešate beli luk i malo peršuna. Izmešajte. Stavite u frižider. Krompir-salatu napravite tako što ćete krompir obariti i iseći na kockice pa dodati glavicu crnog luka koji ste isekli na tračice. Stavite malo soli, bibera, ulja, sirćeta i peršuna. Stavite da se hladi.

Ribu očistite i uredite. Odstranite glavu. Zatim je dobro operite i usolite. Ostavite da stoji 10 minuta.

Ribu uvaljajte u brašno. U posudu stavite ulje i zagrejte ga. Mora biti vruće da se riba ne zalepi. Ribu stavljajte u tiganj. Pržite na umerenoj temperaturi.

Pred kraj još malo zapecite tako što ćete pojačati temperaturu. Zapecite po ukusu. Kad je riba gotova izvadite je na tacnu na kojoj ćete je poslužiti.

Ribu poslužiti uz krompir-salatu i marinadu.

Prebranac sa povrćem

Krupni pasulj sa proprženim crnim lukom, mlevenom paprikom i nanom, pečen u rerni. Po želji, na prebranac možete dodati kolutove paradajza ili cele paprike.

Potrebno je:

400 g krupnog pasulja (tetovca)

400 g crnog luka

1/4 litre ulja

1 suva crvena paprika

so i biber

mlevena paprika

nana

Priprema:

Pasulj operite i ostavite u vodi da nabubri. Promenite vodu, pa ga kuvajte 15 minuta. Prvu vodu prospite, nalijte drugu, toplu, i nastavite sa kuvanjem, ali vodite računa da se pasulj ne raspadne. Crni luk isecite na rezance, posolite i propržite na ulju.

Kad luk porumeni, dodajte mlevenu papriku, iskrunjenu suvu crvenu papriku, biber, nanu, so, vegetu. Sve dobro promešajte i skinite s vatre. Pasulj ocedite, ali ostavite malo tečnosti od kuvanja, i izručite u vatrostalnu ili zemljanu posudu.

Dodajte luk sa začinima, blago promešajte i dobro zapecite u rerni. Na ovakvom prebrancu možete da pečete i ribu. Još jedna opcija je da na površinu poređate kolutove paradajza i zapečete. Ukusno je staviti i cele paprike.

Pita sa kupusom

Kiseli kupus dinstan na ulju i vodi, filovan između kora za pitu, pečen 45 minuta na 180°C.

Sastojci:

500 g kora za pitu

kilogram kiselog kupusa

300 ml ulja

300 ml vode

malo soli (po izboru, ne preterujte jer je kiseli kupus po sebi dovoljno slan)

Priprema:

Kupus sitno naseckajte, pa stavite da se dinsta na ulju, te potom dodajte vodu. Kada je gotov i mekan, ostavite da se ohladi.

Filujte tako što ćete prve dve kore poprskati mešavinom ulja i vode, pa na treću koru nanesite kupus, malo poprskajte i urolajte.

Ponavljajte postupak s ostalim koraka i kupusom. Premažite pitu pre stavljanja u rernu.

Pecite u zagrejanoj rerni na 180 stepeni 45 minuta.

Dezert

Cigaret-baklava

Kore za baklavu sa filom od mlevenih oraha, griza, šećera i vanilin šećera, urolane i pečene u rerni, preliven prelivom od šećera, vode i vanile.

Sastojci:

500 g kora za baklavu

300 g mlevenih oraha

4 kašike šećera

4 kašike griza

1 vanilin šećer

300 ml ulja

malo putera

Preliv

600 ml vode

600 g šećera

1 vanilin šećer

Priprema:

Pomešajte mlevene orahe, vanilin šećer, griz i šećer, a potom dodajte 100 ml ulja, po želji i sok od 1 limuna ili malo vode,pa sve dobro sjedinite. Jednu koru poprskamo sa malo ulja u kojem smo otopili komadić putera, potom stavimo drugu koru na čiji jedan kraj stavimo fil od oraha, pa urolamo.

Rolat stavimo u pleh, a na taj način potrošimo sve kore dok ne potrošimo film. Isečemo ih i prelijemo zagrejanim uljem (100 ml), pa stavimo da se oeče u rerni koju smo prethodno zagrejali na 200 stepeni.

Baklavu pečemo otprilike 20-25 minuta. Kada se baklava ispeče i ohladi, prelijemo je prelivom koji smo napravili tako što smo pomešali šećer i vodu i dodati vanilin šećer, pa potom kuvali 15 minuta na laganoj vatri. Pre nego što sačekamo da je prelijemo, potrudimo se da preliv bude ohlađen.

Ovaj jelovnik kombinuje tradicionalna manastirska jela sa receptima od ribe i povrća, kao i posne slatke poslastice, dajući kompletan ugođaj za Veliki petak, poštujući post i tradiciju, ali i nudeći raznovrsnu i ukusnu trpezu.

