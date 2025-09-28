RECEPT ZA SLANE MAFINE: Prave se u samo nekoliko koraka (VIDEO)

Ideja za recept za nedeljno popodne

Potrebno je:

20 g kvasca

1 kašičica šećera

300 ml mleka

2 jaja

3 kašike ulja

malo soli

550-600 g brašna

150 g šunke

150 g kačkavalja

Priprema:

Kvasac rastopiti u malo mlakog mleka sa šečerom. U vanglu dodati ostatak mleka, pa ubasciti kvasac koji je nadošao.

Dodati jedno jaje i belance, žumance ostaviti za premazivanje. Dodati ulje, brašno i soli i zamesiti glatko testo ostaviti da naraste. Od testa praviti male loptice pa ih odmoriti 14 minuta pokrivene.

Svaku lopticu razviti tanko u krug, pa na sredinu staviti šunku i listove kačkavalja, saviti sa svih strana i prstima zatvoriti

Okrenuti, pa oštrim nožem duboko raseći i ređati u kalupe koje ste podmazali uljen. Pokriti da odmore i porastu premazati žumancetom sa kašikom mleka.

Posuti susamom, pa peći na 190 stepeni C oko 40 minuta.