Oglas
Oglas
· · Komentari: 0
bakina kuhinja

RECEPT ZA SLANE MAFINE: Prave se u samo nekoliko koraka (VIDEO)

Ideja za recept za nedeljno popodne

1759061718_Untitled.jpg
Foto: Bakina kuhinja
Oglas

Potrebno je:

  • 20 g kvasca
  • 1 kašičica šećera
  • 300 ml mleka
  • 2 jaja
  • 3 kašike ulja
  • malo soli
  • 550-600 g brašna
  • 150 g šunke 
  • 150 g kačkavalja

Priprema: 

Kvasac rastopiti u malo mlakog mleka sa šečerom. U vanglu dodati ostatak mleka, pa ubasciti kvasac koji je nadošao. 

Dodati jedno jaje i belance, žumance ostaviti za premazivanje. Dodati ulje, brašno i soli i zamesiti glatko testo ostaviti da naraste. Od testa praviti male loptice pa ih odmoriti 14 minuta pokrivene. 

Svaku lopticu razviti tanko u krug, pa na sredinu staviti šunku i listove kačkavalja, saviti sa svih strana i prstima zatvoriti 

Okrenuti, pa oštrim nožem duboko raseći i ređati u kalupe koje ste podmazali uljen. Pokriti da odmore i porastu premazati žumancetom sa kašikom mleka. 

Posuti susamom, pa peći na 190 stepeni C oko 40 minuta. 

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 1
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas