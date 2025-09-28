RECEPT ZA SLANE MAFINE: Prave se u samo nekoliko koraka (VIDEO)

Ideja za recept za nedeljno popodne
Oglas
Potrebno je:
- 20 g kvasca
- 1 kašičica šećera
- 300 ml mleka
- 2 jaja
- 3 kašike ulja
- malo soli
- 550-600 g brašna
- 150 g šunke
- 150 g kačkavalja
Priprema:
Kvasac rastopiti u malo mlakog mleka sa šečerom. U vanglu dodati ostatak mleka, pa ubasciti kvasac koji je nadošao.
Dodati jedno jaje i belance, žumance ostaviti za premazivanje. Dodati ulje, brašno i soli i zamesiti glatko testo ostaviti da naraste. Od testa praviti male loptice pa ih odmoriti 14 minuta pokrivene.
Svaku lopticu razviti tanko u krug, pa na sredinu staviti šunku i listove kačkavalja, saviti sa svih strana i prstima zatvoriti
Okrenuti, pa oštrim nožem duboko raseći i ređati u kalupe koje ste podmazali uljen. Pokriti da odmore i porastu premazati žumancetom sa kašikom mleka.
Posuti susamom, pa peći na 190 stepeni C oko 40 minuta.
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas