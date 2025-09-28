ZIMNICA OD ZELENOG PARADAJZA: Omiljena u mnogim domaćinstvima

Među najpopularnijim vrstama zimnice nalazi se upravo zimnica od paradajza, koja je omiljena u mnogim domaćinstvima zbog svoje svestranosti i bogatog ukusa.

Paradajz, kao osnovni sastojak, u kombinaciji sa začinima i aromama, daje prefinjen i ukusan proizvod koji se može koristiti u pripremi raznih jela od supa, soseva, do salata i kuvanih jela. Priprema zimnice od paradajza nije samo način da uživamo u plodovima ovog povrća tokom cele godine, već i prilika da sačuvamo sve hranljive materije koje su prisutne u svežem paradajzu.

Bilo da se odlučimo za pasterizaciju ili konzerviranje u teglicama, domaća zimnica od paradajza donosi toplinu, ukus i miris u svaki kutak vašeg doma.

Zimnica od zelenog paradajza može da se čuva do godinu dana, a nakon otvaranja je stavite na hladno mesto.

Sastojci:

6 ljutih paprika, prepolovljenih po dužini

4 lovorova lista

60 g semena korijandera

60 g semena kima

2 štapića cimeta

2 kašičice celih karanfilića

2 kašičice rendanog muskatnog oraha

4 kašike crnog bibera u zrnu

10 čenova belog luka

1,5 l jabukovog sirćeta

120 g meda

4 kašike soli

2 kg zelenog paradajza

Priprema:

Za zimnicu prvo napravite rasol. U velikoj šerpi pomešajte ljutu papriku, lovorov list, semenke korijandera i kima, štapiće cimeta, karanfilić, muskatni orah, biber u zrnu, beli luk, sirće, med, so i 240 ml vode. Ostavite da proiključa, pa kuvajte 3 minuta. Malo ohladiti. Izvadite ljutu papriku i lovorov list šupljikavom kašikom.

Isecite paradajz na kriške, pa sterilisane tegle napunite paradajzom i sa malo ljute paprike i lovorovog lista. Napunite i zatvorite. Prelijte toplu tečnost za kiseljenje preko paradajza u svakoj tegli, ali ostavite oko 1 cm prostora pri vrhu. Gurnite čistu gumenu lopaticu oko unutrašnjosti svake tegle da biste uklonili mehuriće vazduha. Obrišite rubove čistom kropom, a zatim postavite sterilizovane poklopce na vrh. Zatvorite poklopce, pazeći da ih ne zategnete previše.

Vratite lonac sa vodom da ključa, i ubacite tegle, tako da voda pokrije samo dno tegle. Pokrijte i kuvajte 15 do 20 minuta. Isključite vatru, otkrijte i ostavite u vodi 10 minuta. Izvadite i ostavite da se ohladi. Prebacite tegle na krpu. Ostavite da odstoje najmanje 12 sati.

(Informer)

BONUS VIDEO: