ZIMNICA OD ZELENOG PARADAJZA: Omiljena u mnogim domaćinstvima

Među najpopularnijim vrstama zimnice nalazi se upravo zimnica od paradajza, koja je omiljena u mnogim domaćinstvima zbog svoje svestranosti i bogatog ukusa.
Paradajz, kao osnovni sastojak, u kombinaciji sa začinima i aromama, daje prefinjen i ukusan proizvod koji se može koristiti u pripremi raznih jela od supa, soseva, do salata i kuvanih jela. Priprema zimnice od paradajza nije samo način da uživamo u plodovima ovog povrća tokom cele godine, već i prilika da sačuvamo sve hranljive materije koje su prisutne u svežem paradajzu.
Bilo da se odlučimo za pasterizaciju ili konzerviranje u teglicama, domaća zimnica od paradajza donosi toplinu, ukus i miris u svaki kutak vašeg doma.
Zimnica od zelenog paradajza može da se čuva do godinu dana, a nakon otvaranja je stavite na hladno mesto.
Sastojci:
6 ljutih paprika, prepolovljenih po dužini
4 lovorova lista
60 g semena korijandera
60 g semena kima
2 štapića cimeta
2 kašičice celih karanfilića
2 kašičice rendanog muskatnog oraha
4 kašike crnog bibera u zrnu
10 čenova belog luka
1,5 l jabukovog sirćeta
120 g meda
4 kašike soli
2 kg zelenog paradajza
Priprema:
Za zimnicu prvo napravite rasol. U velikoj šerpi pomešajte ljutu papriku, lovorov list, semenke korijandera i kima, štapiće cimeta, karanfilić, muskatni orah, biber u zrnu, beli luk, sirće, med, so i 240 ml vode. Ostavite da proiključa, pa kuvajte 3 minuta. Malo ohladiti. Izvadite ljutu papriku i lovorov list šupljikavom kašikom.
Isecite paradajz na kriške, pa sterilisane tegle napunite paradajzom i sa malo ljute paprike i lovorovog lista. Napunite i zatvorite. Prelijte toplu tečnost za kiseljenje preko paradajza u svakoj tegli, ali ostavite oko 1 cm prostora pri vrhu. Gurnite čistu gumenu lopaticu oko unutrašnjosti svake tegle da biste uklonili mehuriće vazduha. Obrišite rubove čistom kropom, a zatim postavite sterilizovane poklopce na vrh. Zatvorite poklopce, pazeći da ih ne zategnete previše.
Vratite lonac sa vodom da ključa, i ubacite tegle, tako da voda pokrije samo dno tegle. Pokrijte i kuvajte 15 do 20 minuta. Isključite vatru, otkrijte i ostavite u vodi 10 minuta. Izvadite i ostavite da se ohladi. Prebacite tegle na krpu. Ostavite da odstoje najmanje 12 sati.
(Informer)
