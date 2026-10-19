ADRIANA LIMA U 45. GODINI PROŠETALA PISTOM: Ponovo ponela čuvena krila i oborila rekord (FOTO)

Adriana Lima je jedno od najprepoznatljivijih lica brenda "Viktorija Sikret", a sinoć je pokazala kako su godine samo broj na papiru.

Adriana Lima unela je raskoš boja na pistu brenda "Viktorija Sikret", pojavivši se u neonzelenoj čipkastoj kreaciji, dok se iza nje širila spektakularna krila od ružičastih cvetova. I da, ima 45 godina!

Sa dugačkom smeđom kosom koja je padala u sjajnim talasima, Adriana je na pisti delovala potpuno prirodno i samouvereno, baš onako kako je koračala u svojim 20-im.

NJen upečatljiv bodi od cvetne čipke prati duboki izrez i proreze sa strane struka, a uz to je ponela zelene cipele i time zaokružila izgled.

Foto: Matt Baron/BEI / Shutterstock Editorial / Profimedia

Za Adrianu, ovo pojavljivanje predstavlja nastavak saradnje sa čuvenim brendom ženskog donjeg veša, koja traje već skoro tri decenije. Saradnju je započela 1998. godine, a na modnoj reviji ovog brenda debitovala je već naredne godine. Sinoć je 21. put ponela krila i time oborila sopstveni rekord.

Ušla je svet manekenstva nakon što je otišla kao pratnja prijateljici na jedno takmičenje. Sa 15 godina pobedila je na izboru „Ford's Supermodel of Brazil”, nakon čega je izgradila međunarodnu karijeru koja traje do danas.

