Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

ADRIANA LIMA U 45. GODINI PROŠETALA PISTOM: Ponovo ponela čuvena krila i oborila rekord (FOTO)

Adriana Lima je jedno od najprepoznatljivijih lica brenda "Viktorija Sikret", a sinoć je pokazala kako su godine samo broj na papiru.

1792408645_profimedia-1144586057.jpg
Foto: Matt Baron/BEI / Shutterstock Editorial / Profimedia
Oglas

Adriana Lima unela je raskoš boja na pistu brenda "Viktorija Sikret", pojavivši se u neonzelenoj čipkastoj kreaciji, dok se iza nje širila spektakularna krila od ružičastih cvetova. I da, ima 45 godina!

Sa dugačkom smeđom kosom koja je padala u sjajnim talasima, Adriana je na pisti delovala potpuno prirodno i samouvereno, baš onako kako je koračala u svojim 20-im. 

NJen upečatljiv bodi od cvetne čipke prati duboki izrez i proreze sa strane struka, a uz to je ponela zelene cipele i time zaokružila izgled. 

Foto: Matt Baron/BEI / Shutterstock Editorial / Profimedia

Za Adrianu, ovo pojavljivanje predstavlja nastavak saradnje sa čuvenim brendom ženskog donjeg veša, koja traje već skoro tri decenije. Saradnju je započela 1998. godine, a na modnoj reviji ovog brenda debitovala je već naredne godine. Sinoć je 21. put ponela krila i time oborila sopstveni rekord.

Ušla je svet manekenstva nakon što je otišla kao pratnja prijateljici na jedno takmičenje. Sa 15 godina pobedila je na izboru „Ford's Supermodel of Brazil”, nakon čega je izgradila međunarodnu karijeru koja traje do danas.
 

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 1
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas