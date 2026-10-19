PRVO OGLAŠAVANJE SINDI KRAFORD OD SMRTI SINA: Oprostila se porukom koja slama srca

Porodica Preslija Gerbera oglasila se po prvi put od njegove smrti u 27. godini.

Skoro mesec dana nakon što je Presli preminuo 20. septembra, njegova majka Sindi Kraford, otac Rendi Gerber i sestra Kaja Gerber odali su mu počast u zajedničkoj objavi na Instagramu.

- Slomljeni smo od bola zbog gubitka našeg voljenog sina i brata. Osećamo se tako blagosloveno što smo imali Preslija u svojim životima 27 godina. On je divna, lepa duša koja je volela i koja je voljena – sada i zauvek. Toliko smo ponosni na to kako se predstavljao svetu – pun dobrote i ranjivosti. Zahvalni smo na ogromnoj ljubavi i podršci koju smo dobili od mnogih ljudi koji poznaju i vole našu porodicu, pa čak i od potpunih stranaca koji saosećaju sa našim bolom. Do ponovnog susreta, naš dragi dečače. Volimo te zauvek – mama, tata i Kaja - stoji u o opisu crno-bele fotografije Preslija.

Podsetimo, Presli, sin supermodela i biznismena, u trenutku smrti nalazio se u ustanovi za rehabilitaciju, navodi se u izveštaju sudskog veštaka okruga Los Anđeles. Prema snimcima do kojih je došao „Pipl”, policija Santa Monike primila je poziv 20. septembra u 9:35 časova po lokalnom vremenu zbog slučaja zastoja rada srca, dok je drugi poziv ukazao na to da su nadležne službe upućene na tu adresu zbog sumnje na predoziranje. U saopštenju objavljenom 21. septembra, navedeno je da su policajci, po dolasku u ustanovu za rehabilitaciju, zatekli Preslija mrtvog. Nadležni su dodali da detektivi policije Santa Monike „istražuju smrt kao slučaj sumnje na predoziranje”, uz napomenu da „nema naznaka da je reč o krivičnom delu”. Zvaničan uzrok i način smrti utvrdiće Služba sudskog veštaka okruga Los Anđeles, a istraga o Preslijevoj smrti je i dalje u toku.

Presli je pre svoje smrti otvoreno govorio o svom mentalnom zdravlju i problemima sa zloupotrebom supstanci, kako tokom javnih nastupa, tako i na svom nalogu na društvenim mrežama. Jedan izvor je ranije za magazin „Pipl” izjavio da su Krofordova i Rend godinama pomagali sinu, ali se na kraju njegova priča završila tragično.