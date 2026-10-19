DECA ZADAJU BREDU PITU UDARAC ZA UDARCOM: Nakon brisanja prezimena, stigle nove loše vesti

Deca Breda Pita već godinama su u središtu priče o jednom od najpoznatijih i najburnijih razvoda Holivuda.

Nekadašnja velika porodica, koju su činili Bred Pit i Anđelina Džoli sa svojih šestoro dece, danas se suočava sa duboko narušenim odnosima, dok glumac, prema navodima stranih medija, i dalje gaji nadu da bi jednog dana mogao da obnovi bliskost sa njima.

Novo saznanje, koje je navodno stiglo do njega, dodatno je otežalo situaciju, ali izvori tvrde da nije spreman da odustane od pokušaja pomirenja.

Porodična priča Breda Pita i Anđeline Džoli već godinama privlači pažnju javnosti. Posle razlaza nekadašnjeg holivudskog para usledili su dugotrajni sudski sporovi, međusobne optužbe i sve veća udaljenost između glumca i njegove dece. Iako su godine donele brojne promene, čini se da je mogućnost ponovnog zbližavanja i dalje nešto čemu se Pit nada.

Prema pisanju britanskog „Dejli mejla“, pozivajući se na izvore iz glumčevog okruženja, Bred Pit je navodno saznao da je svih šestoro njegove dece promenilo brojeve telefona.

Isti izvori navode da glumac zbog toga razmatra mogućnost da pomoć potraži od dvoje zajedničkih prijatelja koje je imao sa Anđelinom Džoli. Reč je, prema tim tvrdnjama, o ljudima koji tokom njihovog razvoda nisu zauzimali strane i koji bi mogli da pomognu u eventualnom obnavljanju porodičnih odnosa.

– Ono što je otkrio jeste da su svi promenili svoje brojeve telefona. To ga, međutim, neće zaustaviti – izjavio je izvor, dodajući da je glumac spreman da učini sve što je u njegovoj moći kako bi popravio odnos sa decom.

Ipak, prema navodima drugog sagovornika britanskog lista, Pit ne želi da donosi ishitrene odluke niti da insistira na kontaktu po svaku cenu.

– Nije odustao, ali neće odmah stupiti u kontakt sa njima. Nada se da će uspeti da ponovo izgradi odnos i razume da postoji pravo vreme i pravo mesto za to – naveo je izvor.

Upravo ta potreba da se pronađe pravi trenutak, bez dodatnog produbljivanja porodičnih nesuglasica, navodno je ono čemu je glumac sada posvećen. Ipak, ostaje nepoznato da li će njegovi pokušaji dovesti do promene i da li su njegova deca spremna da ponovo uspostave bliskost sa ocem.

Deca Breda Pita i Anđeline Džoli sve su udaljenija od oca

Prema istim medijskim navodima, glumcu nadu navodno uliva i mogućnost da Anđelina Džoli u budućnosti više vremena provodi van Sjedinjenih Američkih Država. Izvori tvrde da deca Breda Pita i Anđeline ne planiraju da se presele zajedno sa majkom, zbog čega Pit veruje da bi se mogla otvoriti prilika za ponovno zbližavanje.

Bred Pit i Anđelina Džoli imaju šestoro dece, Medoksa, Paksa, Zaharu, Šajlo i blizance Noksa i Vivijen. NJihova porodična dinamika godinama je predmet interesovanja javnosti, naročito nakon što su pojedina deca počela da koriste drugačije prezime u javnosti.

Deca Breda Pita donose odluke koje su teško pale slavnom glumcu

Jedan od najvidljivijih pokazatelja udaljavanja jeste činjenica da su neka od dece odlučila da više ne koriste očevo prezime. Šajlo je 2024. godine zvanično promenila prezime, dok su, prema izveštajima stranih medija, u septembru 2026. slične promene odobrene i Medoksu i Zahari.

Prema dostupnim navodima, i Vivijen je pokrenula postupak promene prezimena, dok je Noks na svojoj diplomi koristio prezime Džoli. Međutim, nije potvrđeno da je i zakonski promenio prezime.

Odluke koje su deca Breda Pita donela, prema tvrdnjama izvora bliskih glumcu, nisu mu lako pale.

– Bio je to ogroman šamar, ali je donekle bio upućen da bi tako nešto moglo da se desi – rekao je izvor „Dejli mejla“, opisujući kako je Pit doživeo udaljavanje dece.

Ipak, važno je naglasiti da odluke o prezimenu same po sebi ne potvrđuju da deca žele da zauvek prekinu odnos sa ocem. NJihovi lični razlozi nisu u potpunosti poznati javnosti, a oni se tim povodom nisu svi pojedinačno oglašavali.

Problemi nekadašnjeg para dospeli su u žižu javnosti 2016. godine, kada su se Bred Pit i Anđelina Džoli razišli nakon incidenta u privatnom avionu. U javnosti su se potom pojavile optužbe o navodnom neprimerenom ponašanju glumca prema jednom od dece. Istrage nadležnih organa okončane su bez podizanja optužbi protiv Pita za zlostavljanje dece.

Nakon razlaza usledila je dugotrajna pravna borba, između ostalog i oko starateljstva i kontakta sa decom. Sudski dokumenti iz tog perioda pokazali su koliko su odnosi bivših supružnika bili komplikovani, ali odluke donete dok su deca bila maloletna ne mogu se automatski primenjivati na njihove današnje odnose i okolnosti.

Uprkos svemu, povremeno se pojavljuju informacije koje ukazuju na to da porodične veze sa Pitovom stranom porodice nisu u potpunosti prekinute. Portal „Pejdž siks“ objavio je u junu da je Paks prisustvovao porodičnom okupljanju sa rođacima sa očeve strane, među kojima je bila i Pitova sestra Džuli Pit Nil.

Takvi detalji ostavljaju prostor za nadu da bi odnosi u budućnosti mogli da se razvijaju drugačije, mada ne predstavljaju potvrdu da je do pomirenja između glumca i dece već došlo.

Za sada nije poznato da li je Bred Pit uspeo da stupi u kontakt sa njima, niti kakav stav deca Breda Pita imaju prema eventualnom pomirenju. Ono što se može zaključiti iz medijskih izveštaja jeste da je porodična situacija i dalje veoma složena, a da se, prema tvrdnjama izvora bliskih glumcu, on još nada da će jednog dana pronaći put do njih.

(Hello)

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