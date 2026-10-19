CEO ŽIVOT SE PLAŠILA VOŽNJE, PA POGINULA NA PUTU: Ena Begović je izgubila život samo nekoliko nedelja nakon što je postala majka

Ceo region je tugovao kada je 2000. godine poginula jedna od najvoljenjiih jugoslovenskih glumica.

U saobraćajnoj nesreći na Braču 2000. godine poginula je Ena Begović, jedna od najharizmatičnijih glumica jugoslovenske i hrvatske kinematografije. Imala je samo 40 godina, bila je na vrhuncu karijere i tek je započela potpuno novo životno poglavlje – nekoliko nedelja ranije postala je majka devojčice Lane.

Prošlo je 26 godina od njene smrti, ali Ena nije postala samo uspomena na jedno prošlo filmsko vreme. Ostale su njene uloge, prepoznatljiv pogled i ona posebna vrsta elegancije zbog koje je publika primećivala čim bi se pojavila u kadru.

Iako su je često opisivali kao jednu od najlepših žena jugoslovenskog filma, ona je tokom života pokušavala da dokaže da iza izgleda postoji mnogo više. Želela je ozbiljne uloge i pozorište, a upravo je na sceni Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu provela 16 godina i ostvarila više od 20 glavnih uloga.

Sreća koja je kratko trajala

Godina 2000. trebalo je da bude jedna od najlepših u njenom životu.

Udala se za Josipa Dikana Radeljaka i dobila ćerku Lanu, koja se juče udala, a u ulozi majke uspela je da uživa svega oko mesec i po dana.

Porodica je tog leta boravila na Braču. Kobnog 15. avgusta Ena je sa suprugom, njegovim sinom Leom, svojom majkom Terezom i bebom Lanom krenula u posetu prijatelju.

U mestu Splitska vozilo se na uzbrdici nekontrolisano pokrenulo unazad i završilo u provaliji. Ena je zadobila teške povrede od kojih je preminula, dok su njena majka i ćerka povređene. Godinama nakon tragedije vodio se sudski postupak, a 2007. godine Leo Radeljak oslobođen je krivice; prema presudi koju prenose tadašnji izvori, nesreća je povezana sa neispravnim menjačem vozila.

Strahovala upravo od vožnje

Jedan detalj iz Eninog života kasnije je tragediji dao još potresniju dimenziju.

NJeni prijatelji i ljudi koji su je poznavali govorili su da se godinama plašila vožnje automobilom. Taj strah bio je još izraženiji nakon saobraćajne nesreće koju je doživela 1996. godine, posle koje se teško psihički oporavljala.

Četiri godine kasnije život joj se završio upravo na putu.

Imala je 40 godina, tek rođenu ćerku, brak koji je upravo započela i karijeru koja ni izdaleka nije rekla poslednju reč.

(Kurir)

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