SVI SU GLEDALI SAMO U NJU: Na Viktorija Sikret reviji pojavila se u grudnjaku od zlata i dijamanata, a krila su tek posebna priča (FOTO, VIDEO)

Kajli Džener je jedina manekenka koja je nosila krila na Viktorija Sikret reviji, a da pri tome nije bila deo ovog kultnog manekenskog okruženja

Na iznenađenje čitavog modnog sveta, novi Viktorijin anđeo je Kajli Džener. Manekenka i influenserka iz klana Kardašijan/Džener pojavila se kao gost iznenađenja i jedina manekenka koja nije "anđeo" a koja je nosila krila.

Kajli Džener je nosila čuveni „Fantasy Bra” (fantazijski grudnjak), nakon što ovaj komad donjeg veša punih osam godina nije bio viđen na pisti.

Noseći ovaj grudnjak, čija se vrednost procenjuje na 50 miliona dolara – a koji krasi žuti dijamant vredan 22 miliona dolara, uz još 4.410 prirodnih dijamanata – ona se pridružila nizu slavnih manekenki, poput Žizel Bundšen, Hajdi Klum, Tajre Benks, Adrijane Lime, ​​Alesandre Ambrozio i Kendis Svanepul, kojima je ranije pripala ova prestižna čast na modnoj pisti.

Dakle, zašto je „Victoria's Secret” izabrao Dženerovu za ovogodišnji trenutak koji će privući svu pažnju?

„Kajli zaista prevazilazi okvire mode, kulture, televizije – ona nije ograničena na samo jednu stvar”, objasnio je Adam Selman, glavni kreativni direktor brenda „Victoria's Secret”, u intervjuu za „Vogue” objavljenom 18. oktobra. „To je upravo ono što i mi radimo. Recimo, ova revija je toliko velika, ona predstavlja pravu zabavu, a smatram da je Kajli odličan katalizator za tako nešto.”

„Ona je zaista stvorila sopstvenu kulturu – a koliko ljudi to može da kaže za sebe?” nastavio je on, objašnjavajući da je „glavna ideja za reviju bila ’fendomonijum’ (fandomonium)” – fenomen potpune dominacije fanova.

„Mislim da je spoj koji nudimo fanovima zanimljiv: pružamo im ono što žele kroz ovaj neverovatni ’Fantasy Bra‘, a predstavićemo ga uz pomoć neočekivane ličnosti koja ima ogromnu publiku i veliki kulturološki uticaj”, dodala je Selman. „Mislim da je to zabavno. Smatram da je veoma radosno i da je lepo slaviti na drugačiji način, koji ljudi neće očekivati.”

A ovogodišnji „Fantasy Bra” je, prema rečima Selman, bio „gotovo muzejskog kvaliteta”.

Težak nešto ispod kilogram i osamsto, grudnjak je pravilo 15 zanatlija više od 1000 sati.

"Zapamtite, ovaj grudnjak je potpuno napravljen od zlata i dijamanata - nema tkanine," rekao je dizajner Džejkob Arabo za Vog. "Nije bilo lako dobiti pravi oblik i osigurati da može prirodno da se kreće sa telom."

Najveći izazov je bo osigurati da grudnjak bude udoban za nošenje.

Bilo je očigledno da Kajli Džener uživa u nošenju ovog fantastičnog grudnjaka. Ona je ponosno koračala pistom, dok joj se na licu jasno ocrtavala velika uzbuđenost i sreća. NJu su iz publike pratili i za nju navijali dečko Timoti Šalame i njena majka Kris Džener.

"Najbolji dan ikad," napisala je Kajli Džener na instagramu preko slika na kojima je u krupnom planu grudnjak.

Pogledajte ko je još dominirao scenom i kako su izgledale manekenke na Viktorija Sikret modnoj reviji:

Džidži Hadid

Bela Hadid

Barbara Pavlin

Alesandra Ambrosio

Adrijana Lima

Kendis Svonepul

Rouzi Hantingron Vajtli

(Stil)

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