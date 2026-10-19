KRAJ LJUBAVI SLAVNOG TENISKOG PARA: Elina Svitolina otkrila šta se dogodilo između nje i Gaela Monfisa (FOTO)

Teniserka Elina Svitolina otvoreno govori o razvodu od Gaela Monfisa i uticaju rata na njen život. NJihova ćerka Skaj ostaje na prvom mestu

Elina Svitolina i Goel Monfis, jedan od najpoznatijih parova u svetu tenisa, odlučili su da stave tačku na svoj brak. Vest o razvodu saopštili su zajedničkom objavom na društvenim mrežama, ističući da se njihova bračna zajednica završava, ali da će porodica koju su izgradili nastaviti da postoji.

Čuvena ukrajinska teniserka u emotivnoj poruci otvoreno je govorila o teškom periodu kroz koji je prolazila, otkrivši koliko su rat u njenoj domovini i borba sa sopstvenim emocijama uticali na njen život. Kako je objasnila, odluka nije doneta preko noći, već je rezultat dugog i bolnog suočavanja sa onim što oseća.

Svitolina i Goel Monfis zajedno su od 2019. godine, a venčali su se 2021. U braku su dobili ćerku Skaj, koja će, kako su naglasili, i nakon razvoda ostati njihov najveći prioritet.

Rat je ostavio dubok trag u njenom životu

U svojoj ispovesti Elina je priznala da je dugo skrivala koliko joj je teško i da se iza njenog profesionalnog uspeha često krila borba o kojoj javnost nije znala gotovo ništa.

„Ovo je najteža stvar koju sam ikada morala da podelim sa vama.

Svi znaju koliko mi Ukrajina znači. Ono o čemu sam retko govorila jeste šta je rat učinio u meni. Prošle godine sam vam rekla da moram da se udaljim sa terena jer nisam bila u dobrom emotivnom stanju. Danas želim još malo da se otvorim. Ono što niste videli bile su neprospavane noći, sumnje i osećaj da polako gubim sebe.

Gael je sve to video. Nijednog trenutka mi nije pustio ruku.

Dugo smo se zajedno borili kroz sve ovo, svim snagama koje smo imali. Ali neke borbe se dešavaju duboko u vama, i nijedna količina tuđe ljubavi ne može ih dobiti umesto vas.

Vremenom sam shvatila da moram da pronađem put nazad do same sebe, a da to ne mogu da učinim u okviru našeg braka. To je najteža istina sa kojom sam ikada morala da se suočim i najteža stvar koju sam ikada morala da kažem osobi koju volim. Gael je saslušao. Poštovao je ono što mi je potrebno sa snagom i dostojanstvom koje nikada neću zaboraviti.“

„Naš brak se završava, ali naša porodica ne“

Teniserka je u emotivnoj poruci posebno istakla da među njima nema krivca i da odluku o razvodu ne želi da predstavi kao posledicu nečije greške. Naprotiv, naglasila je da su se duboko voleli, da su zajedno izgradili lep život i da će ljubav prema ćerki uvek biti ono što ih povezuje.

„Gael me je voleo kroz moje najveće radosti i moje najmračnije trenutke, i ja sam njega volela svim svojim srcem. Zajedno smo izgradili prelep život i dobili najdragoceniji dar od svih - našu ćerku Skaj.

- Skaj će nam uvek biti na prvom mestu. Naš brak se završava, ali naša porodica ne. Uvek ćemo biti njeni roditelji, jedno uz drugo, na svakom koraku njenog života.

Molim vas da znate da ovde nema krivaca. Postoje samo dvoje ljudi koji su se duboko voleli i priča koja menja svoj oblik.

Molimo vas za ljubaznost i za prostor koji nam je potreban da bismo zacelili.

Hvala vam na ljubavi“, zaključila je teniserka.

(Stil)

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