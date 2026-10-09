BEN AFLEK DAO RETKI KOMENTAR O RODITELJSTVU SA DŽENIFER GARNER: "Nedelju dana su deca kod mene, a nedelju dana kod majke"

Ben Aflek je retko govorio o svom odnosu sa bivšom suprugom Dženifer Garner kada je reč o zajedničkom roditeljstvu.

Glumac (54) nedavno je razgovarao sa magazinom "Variety" i bio poprilično iskren o iskustvu podizanja svoje troje dece – Vajolet (20), Serafine (17) i Semjuela (14) – zajedno sa Dženifer Garner (54).

Aflek je izjavio da je trenutno zadovoljan svojim životom, opisujući ovaj period kao „zaista divan”.

- Naporno radim, a zatim idem kući i kupim decu iz škole. Večeramo zajedno, ako su raspoložena da provode vreme sa mnom. Nedelju dana su kod mene, a nedelju dana kod majke. Imaju sjajan odnos sa majkom, na čemu sam joj i ja veoma, veoma zahvalan. Znam da će naići i teški trenuci – i ne želim da kvarim sreću prizivanjem lošeg – ali ovaj period mog života, kao pojedinca, zaista je divan.

U drugom delu intervjua, Aflek je govorio o tome zašto je odlučan da producira projekte i radi na filmovima u Los Anđelesu.

- Razveden sam, delim starateljstvo i ne želim da propustim ove godine. Moja deca su ovde, a njihov život brzo prolazi. Ne želim da moram da budem u Šrivportu ili Novom Meksiku da bih radio. Znam da neki ljudi nemaju luksuz da donose takve odluke. Svakako sam u povlašćenom položaju, ali iz iskustva znam da su najbolje filmske ekipe na svetu u Los Anđelesu.

Reči hvale za Bena ima i njegova bivša supruga, Dženifer Garner:

- Mogu da ostanu sa tatom. On je divan. Brine se o njima. U tom pogledu je sjajan partner. I to mi pruža veliki osećaj rasterećenosti - rekla je nedavno za "Entertainment Weekly.

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