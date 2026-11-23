Venčanje Majli Sajrus i Maks Moranda obeleženo je elegancijom i romantikom, uz posebne trenutke koji su dirnuli sve prisutne.

Majli Sajrus i muzičar Maks Morando, prema izveštajima američkih medija, venčali su se 21. novembra 2026. godine, daleko od očiju javnosti, na raskošnom imanju u Palm Springsu u Kaliforniji. Pevačica je za svoj veliki dan izabrala elegantnu belu venčanicu, dok je čitava ceremonija bila osmišljena u znaku romantike.

Iako je par želeo intimno slavlje, prvi detalji ubrzo su dospeli u javnost. Posebnu pažnju privuklo je mesto venčanja – nekadašnji dom legendarnog Frenka Sinatre – ali i spisak zvanica, na kojem su se našli članovi pevačicine porodice i poznata lica iz sveta muzike i filma.

Venčanje na imanju Frenka Sinatre, uz bazen i more belog cveća

Prema pisanju magazina HELLO!, ceremonija je održana pored bazena, u ambijentu ukrašenom raskošnim belim cvetnim aranžmanima. Velike sveće bile su postavljene u providne staklene cilindre, dok su viseći cvetovi stvarali romantičan okvir za razmenu zaveta.

Za večernje slavlje pripremljen je prostor na otvorenom, sa okruglim stolovima prekrivenim belim stolnjacima, elegantnim stolicama i mnoštvom sveća. U središtu dekoracije nalazila se velika kružna instalacija od belog cveća i svetiljki, a osvetljeni bazen i palme dodatno su naglašavali atmosferu luksuza.

Venčanica koja je iznenadila sve: Svedena elegancija umesto provokacije

Za razliku od ekstravagantnih modnih izdanja po kojima je poznata, Majli je za venčanje odabrala romantičnu, dugu belu haljinu. Venčanica je imala duge rukave, visoko oblikovan prednji deo i duboko otvorena leđa, dok se donji deo završavao elegantnim šlepom.

Pevačica nije nosila veo. Plavu kosu podigla je u elegantnu punđu, a izgled upotpunila visećim minđušama i diskretnom obućom. Maks je nosio klasičan crni smoking.

Poznato je da je njen verenički prsten dizajnirala Džeki Ajš, a procene njegove vrednosti kreću se od 70.000 do 150.000 dolara.

Ko je sve bio na venčanju?

Ceremoniji je prisustvovalo približno 140 zvanica, a gosti su bili odeveni u crno. Među najpoznatijim imenima našli su se Majlina majka Tiš Sajrus i njen suprug, glumac Dominik Persel, kao i pevačicin otac Bili Rej Sajrus, koji je došao sa partnerkom, glumicom Elizabet Harli.

Tu su bili i Majlina sestra Noa Sajrus, Elizabetin sin Demijan Harli, Dominikov sin Džozef Persel, kao i članovi Maksovog benda Liily, Dilan Neš, Sem de la Tore i Čarli Anastasis.

Posebnu ulogu, prema izveštajima, imao je Vejn Kojn, frontmen grupe The Flaming Lips i Majlin dugogodišnji muzički saradnik, koji je predvodio ceremoniju venčanja.

Mlada zaplakala tokom zaveta, a jedna pesma imala je posebno značenje

Jedan od najemotivnijih trenutaka dogodio se tokom razmene zaveta. Na fotografijama koje su objavili strani mediji vidi se kako Majli briše suze, dok Maks stoji pored nje.

Miley Cyrus was seen wiping a tear away from her face in emotional photos and video from her Palm Springs wedding ceremony ... offering the first look of her stunning wedding dress. https://t.co/uDWIatytLP — 7happy (@Sevenhappy007) November 22, 2026

Prema pisanju Us Weekly-ja, pevačica je u zavetima govorila o tome kako je uz Maksa pronašla sebe, ali je pomenula i želju da jednog dana zajedno dobiju dete. Maks joj je, zauzvrat, obećao da će biti suprug na kojeg može da se osloni i da će joj pružati sigurnost i podršku.

Posebnu simboliku imala je pesma „Love Is Like a Butterfly“ Doli Parton, Majline kume, koja je puštena tokom ceremonije.

Us

Šta su gosti jeli: Na meniju jastog, biftek i raskošni deserti

Proslava je počela još u petak, 20. novembra, kada su Majli i Maks organizovali svečanu večeru uoči venčanja. Prema pisanju Page Sixa, na okupljanju je bilo oko dvadesetak najbližih ljudi, a detalje je na društvenim mrežama otkrila Lili Rouz Persel, ćerka Dominika Persela.

Na elegantno postavljenim stolovima nalazili su se cvetni aranžmani, sveće i posebno izrađeni jelovnici sa inicijalima mladenaca „M + M“.

Gosti su mogli da uživaju u pravom gastronomskom spektaklu. Među jelima su bili:

Kapućino od šerija, serviran kao slano predjelo

Krompir pavé pripremljen sa smeđim puterom

Slojevito predjelo od kruške i burate

Mini sendviči sa jastogom

File minjon sa povrćem i krompirom Pommes Anna

Čokoladni lava kolač sa karamelom

Krem brule sa lešnicima

Sorbe od maline

Majli je za ovu večeru izabrala crno odelo sa pantalonama, dok je Maks nosio crno odelo i belu košulju. NJena sestra Noa pojavila se u elegantnoj crnoj haljini, a majka Tiš u znatno opuštenijoj kombinaciji.

(Stil)

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