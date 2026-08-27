"BOG JE IMAO DRUGI PLAN": Doli Parton nije mogla da ima decu, a evo kako je govorila o toj bolnoj temi - "Čak smo smislili i imena..."

Pevačica je otvoreno govorila o njihovom odnosu, flertu i činjenici da nikada nisu dobili decu.

Dok se svet oprašta od Doli Parton i priseća karijere kojom je obeležila gotovo sedam decenija muzike, posebnu pažnju ponovo privlači i njena velika ljubavna priča. Samo godinu i po pre smrti, slavna pevačica suočila se sa jednim od najtežih gubitaka – preminuo je njen suprug Karl Din, čovek sa kojim je provela više od šest decenija.

Karl je preminuo 3. marta prošle godine u Nešvilu, u 82. godini, a upravo je Doli tada morala javnosti da saopšti bolnu vest.

– Karl Din, suprug Doli Parton, preminuo je trećeg marta u Nešvilu, u 82. godini. Biće sahranjen na privatnoj ceremoniji uz prisustvo najbliže porodice. Ostavio je iza sebe svoju braću i sestre Sandru i Doni – navedeno je tada u saopštenju.

Pevačica se potom i lično oprostila od čoveka sa kojim je delila najveći deo života.

– Karl i ja smo proveli mnogo predivnih godina zajedno. Reči ne mogu opisati ljubav koju smo delili duže od 60 godina. Hvala vam na molitvama i saosećanju. Porodica traži privatnost u ovom teškom trenutku – poručila je Doli.

„Muškarci su moja slabost, ali Karl zna da ću se vratiti kući“

NJihov brak decenijama je intrigirao javnost i zbog toga što se Karl veoma retko pojavljivao uz svoju slavnu suprugu. Doli, sa druge strane, nikada nije skrivala svoju razigranu prirodu niti činjenicu da voli da flertuje.

O njihovom odnosu govorila je otvoreno i uz prepoznatljiv humor.

– Niski, debeli, ćelavi ili mršavi – bila sam zaljubljena u neke vrlo neobične muškarce, ali Karl zna da ću se uvek vratiti kući i da neću imati se*s sa tim ljudima – samo flertujem i zabavljam se – ispričala je svojevremeno.

U autobiografiji „Dolly on Dolly, Interviews and Encounters with Dolly Parton“ iz 2017. godine dodatno je objasnila zbog čega ljubomora nije bila problem u njihovom braku.

– On nije ljubomoran i ja nisam ljubomorna na njega. On zna da koketiram. I on flertuje. Da, to je otvorena veza, ali ne seksualna i ubila bih ga da sam mislila da to radi – navela je Doli.

Iza šale se, međutim, krilo veliko međusobno poverenje koje je, prema njenim rečima, bilo jedan od temelja njihove veze.

– I mene bi upucao. Na kraju dana mi se ludo volimo – dodala je pevačica.

Smrt supruga teško ju je pogodila

Gubitak Karla Doli je veoma teško podnela. Prema navodima ljudi iz njenog okruženja koji su se pojavljivali u medijima, nakon njegove smrti prolazila je kroz izuzetno težak period, a tvrdilo se i da je tuga ostavila posledice na njeno zdravstveno stanje.

NJihova priča bila je neraskidivo povezana još od mladosti. Iako su zajedno proveli više od 60 godina, nikada nisu postali roditelji, o čemu je Doli tokom godina govorila veoma iskreno.

„Čak smo smislili imena za decu“

U razgovoru za „Bilbord“ otkrila je da su ona i Karl u prvim godinama veze bili uvereni da će jednog dana imati porodicu.

– Kad smo se moj suprug i ja zabavljali, a onda kad smo se venčali, samo smo pretpostavljali da ćemo imati decu. Nismo radili ništa da to sprečimo. Zapravo, mislili smo da ćemo možda dobiti decu, čak smo smislili i imena, ali se desilo drugačije – rekla je Doli.

Vremenom je, kako je govorila, prihvatila da njen život možda jednostavno treba da izgleda drugačije.

– Bog ima plan za sve. Mislim da je verovatno bio njegov plan da ja nemam decu kako bi svačija deca bila moja – poručila je.

(Kurir)

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