RECEPT ZA GRČKE LEPINJE KOJE SE RPAVE ZA 15 MINUTA: Sve sastojke verovatno već imate u frižideru

Idealne su za doručak, večeru ili kao savršena užina.
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Nekoliko sastojaka iz frižidera pretvaraju se u preukusan obrok, bez čekanja da testo naraste. Ceo trik je u tome što testo ostaje tanko, pa se u tiganju zapeče umesto da omekša.
Sastojci:
- 350 ml grčkog jogurta
- 300 g brašna
- 20 g putera
- 2 kašike maslinovog ulja
- mala ravna kašika soli
- prašak za pecivo
- nekoliko listova sira
- nekoliko listova šunke
Priprema:
U činiju sipajte grčki jogurt, so, prašak za pecivo i maslinovo ulje, pa sve dobro izmešajte da se sjedini. Zatim dodajte brašno i umesite testo.
Razvijte ga na debljinu od oko pola centimetra i presecite na dva dela. Preko prvog dela rasporedite listove sira i šunke.
Poklopite drugim delom testa, pa nožem isecite kvadrate. Pecite grčke lepinje u tiganju na srednjoj vatri, po 4 minuta sa svake strane, dok ne dobiju zlatnu, hrskavu koru.
Napunite grčke lepinje po svom ukusu.
(Krstarica)
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