RECEPT ZA GRČKE LEPINJE KOJE SE RPAVE ZA 15 MINUTA: Sve sastojke verovatno već imate u frižideru

Idealne su za doručak, večeru ili kao savršena užina.

Nekoliko sastojaka iz frižidera pretvaraju se u preukusan obrok, bez čekanja da testo naraste. Ceo trik je u tome što testo ostaje tanko, pa se u tiganju zapeče umesto da omekša.

Sastojci:

350 ml grčkog jogurta

300 g brašna

20 g putera

2 kašike maslinovog ulja

mala ravna kašika soli

prašak za pecivo

nekoliko listova sira

nekoliko listova šunke

Priprema:

U činiju sipajte grčki jogurt, so, prašak za pecivo i maslinovo ulje, pa sve dobro izmešajte da se sjedini. Zatim dodajte brašno i umesite testo.

Razvijte ga na debljinu od oko pola centimetra i presecite na dva dela. Preko prvog dela rasporedite listove sira i šunke.

Poklopite drugim delom testa, pa nožem isecite kvadrate. Pecite grčke lepinje u tiganju na srednjoj vatri, po 4 minuta sa svake strane, dok ne dobiju zlatnu, hrskavu koru.

Napunite grčke lepinje po svom ukusu.

(Krstarica)

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