PIJETE VODU UZ OBROK? Evo šta je otkrila nova studija o navici koju mnogi imaju

Možda ste čuli savet da čaša vode uz obrok može brže izazvati osećaj sitosti i potencijalno pomoći u sprečavanju prejedanja. Mnogi ljudi su upravo zbog toga usvojili ovu naviku.

Međutim, odnos između količine vode koju pijete i količine hrane koju unosite mogao bi biti nešto složeniji nego što se ranije mislilo. Istraživači sada proučavaju ulogu vode u unosu hrane, nivou gladi i osećaju sitosti.

Nova studija, objavljena u časopisu "Appetite", pokazala je da je pijenje vode tokom obroka povezano sa većim unosom hrane.

Ovi rezultati dovode u pitanje uvreženo mišljenje da hidriranje tokom obroka automatski pomaže da jedemo manje.

Ipak, stručnjaci upozoravaju da zbog ovih nalaza ne bi trebalo naglo menjati navike u vezi sa unosom vode ili prestati da je pijemo tokom jela.

Istraživači analizirali podatke prethodne studije

Istraživači su koristili podatke iz ranije studije koja je ispitivala vezu između prehrambenih navika i konzumiranja začinjene hrane. Cilj prvobitnog istraživanja bio je da se utvrdi da li ljutina hrane utiče na količinu hrane koju osoba pojede.

U novoj analizi fokus je preusmeren na pitanje da li unos vode tokom obroka povećava ili smanjuje količinu pojedene hrane.

Istraživači su posmatrali dve konkretne stvari – koliko je vode svaki učesnik popio i koliko često je tokom obroka naizmenično uzimao gutljaje vode i zalogaje hrane.

Rezultati su pokazali da su osobe koje su pile više vode tokom jela unosile i više hrane od onih koje su pile manje. Podaci su takođe ukazali da su više hrane unosili i ljudi koji su često smenjivali gutljaje vode i zalogaje.

Da li voda ipak smanjuje apetit?

Rezultati mogu delovati iznenađujuće, jer se dugo veruje da veći unos vode smanjuje apetit, produžava osećaj sitosti i može pomoći u kontroli telesne težine.

Međutim, registrovana dijetetičarka i profesorka na Univerzitetu Virdžinija tek, Brenda Dejvi, objasnila je da postoje različiti rezultati kada je reč o vodi i unosu hrane.

- Otkrili smo da kod mlađih ljudi voda pre obroka nije smanjila unos kalorija, ali smo u studijama koje su uključivale osobe srednje i starije dobi otkrili da je unos hrane smanjen kada su pile vodu pre obroka - rekla je Dejvi.

Ona je pretpostavila da bi godine mogle imati ulogu zbog toga što se brzina pražnjenja želuca, koja utiče na to koliko brzo se hrana vari, obično usporava sa starenjem.

Voda samo nakratko daje osećaj punoće

Jedan od razloga zbog kojih ljudi veruju da voda pomaže da jedu manje jeste privremeni osećaj sitosti koji se javlja nakon što popiju veću količinu tečnosti.

Kada popijemo veliku čašu vode, stomak se privremeno širi. Ovaj fenomen poznat je kao abdominalna distenzija.

Ipak, trenutno nema dovoljno čvrstih naučnih dokaza da samo punjenje želuca vodom značajno utiče na osećaj sitosti.

- Iako pijenje vode zaista puni želudac, tečnost se iz želuca veoma brzo prazni. Taj dodatni volumen vode možda nema toliki uticaj na osećaj sitosti kao što mislite - objasnila je Pejdž Kaningem, glavna istraživačica studije o apetitu i docentkinja nutricionističkih nauka na Univerzitetu Kornel.

Prema njenim rečima, neka istraživanja pokazuju da telo može da preradi vodu za svega 15 minuta.

Kaningem je objasnila i zašto bi pijenje vode tokom obroka teoretski moglo čak da poveća količinu hrane koju pojedemo.

- Kada konzumiramo vodu uz obroke, to nam može pomoći da duže uživamo u obroku i potencijalno ubrzati brzinu kojom jedemo. Oba ova faktora mogu povećati unos hrane - navela je ona.

Ipak, potrebna su dodatna istraživanja kako bi se ovaj odnos u potpunosti razumeo.

(Klix)

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