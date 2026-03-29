CEO SVET SE OKRENUO PROTIV NJE KADA JE UHVAĆENA U KRAĐI OSIM NJEGA: Jedino on nije zaboravio ko je Vinona Rajder i tada rođena je večna ljubav

Nekolicina poznatih žena ima dugu saradnju s najistaknutijim modnim kućama, ali jednu od najtoplijih priča imaju Marc Jacobs i Vinona Rajder... iako je počela pomalo neuobičajeno.

LJubavna priča Vinone Rajder i Marka Džejkobsa je jedna od najdužih u modnoj industriji, a slavna glumica se pojavila u nekoliko kampanja ovog brenda tokom dve decenije i, štaviše, smatra se muzom američkog dizajnera.

U međuvremenu su postali i prijatelji, a Vinona je donela svoj prepoznatljivi gotik glam u kom Marc Jacobs briljira. Nakon što su objavljene fotografije njihove poslednje zajedničke kampanje 2022, Džejkobs je na Instagramu napisao samo:

– Moja Vinona.

Ko bi rekao da je sve počelo krađom?

Jedna je od najboljih glumica generacije i među najvećim zvezdama 90-ih, s impozantnim spiskom hit filmova u karijeri, ali je mnogima i dalje prva asocijacija na ime Vinone Rajder incident iz 2001.

Glumica je u decembru te godine uhapšena na Beverli hilsu nakon što je uhvaćena u krađi skupocene odeće i torbica u robnoj kući Saks Fifth Avenue. Ukupna vrednost njenog "plena" je bila 5.000 dolara.

Usledila je medijska bura, ismevanje, a potom i šestodnevno suđenje, pred koje su glumici dijagnostikovani kleptomanija i anksiozno depresivno stanje. Filmska zvezda je optužena za tešku pljačku i vandalizam i osuđena na tri godine uslovne kazne, novčanu kaznu i 480 sati društveno korisnog rada.

Ali kakve to veze ima s Markom Džejkobsom?

Vinona je, naime, ukrala i jedan kašmirski džemper njegove kuće, a kad je počelo suđenje u sudnici se pojavljivala upravo u odeći i s torbicama brenda Marc Jacobs.

Nosila je, između ostalog, bordo midi-haljinu iz jesenje kolekcije 2001, koja joj je dala oreol sofisticiranosti, ali i nevinosti i nežnosti i druge komade sa istim efektom.

Ubrzo se udaljila od svog prepoznatljivog "devojačkog" izgleda i u izgledala ženstvenije, otmenije, zrelo i odavala počast Džejkobsovoj arhivi.

Nije bila ni svesna da će tako navesti dizajnera da je pita da bude lice njegove nove reklamne kampanje za proleće-leto 2003. godinu.

To je za Vinonu Rajder bilo vrlo značajno jer joj posle skandala nije bilo lako da se vrati u Holivud i dobije uloge kao ranije. Kad je niko više nije shvatao ozbiljno, Mark Džejkobs je hteo da baš njeno lice stoji ispred njegovog imena.

Vinona je tako postala deo univerzuma Marka Džejkobsa, od poziranja za u hotelskim sobama slavnom Jirgenu Teleru preko pojavljivanja u kampanji za Marc Jacobs Beauty 2015 godine do glavne uloge u kampanji brenda 2022.

Nosila je odeću ovog brenda i na crvenom tepihu, a u mnogim prilikama smo je videli zagrljenu sa Džejkobsom, njenim prijateljem za ceo život.

– Zapanjujuće lepa, neverovatno talentovana Vinona Rajder – napisao je Džejkobs jednom prilikom na Instagramu kada se pohvalio da ona ponovo reklamira njegovu odeću. – Blistav um, talenat i fizička lepota kao nijedna druga.

(Glossy)

