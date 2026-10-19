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"KAKO SE USUĐUJEŠ, PRESTARA SI": Hilari Svonk o trudnoći u 52. godini i negativnim komentarima

Hilari Svonk odgovara na kritike zbog dobijanja dece u pedesetim godinama.

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Foto: NDZ / StarMax / Profimedia
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Hilari Svank govori o kritikama sa kojima se suočavaju žene koje postaju majke u kasnijim godinama.

Dvostruka dobitnica Oskara, koja je nedavno objavila da čeka treće dete u 52. godini, osvrnula se na negativne reakcije tokom gosotovanja kod Dru Barimor prošle nedelje. 

Hilari, koja je u aprilu 2023. godine, u 48. godini, sa suprugom Filipom Šnajderom dobila blizance Aju i Oma, smatra da postoje nepravedni dvostruki standardi kada su u pitanju stariji roditelji.

- Žene se suočavaju sa velikim negativnim reakcijama kada dobiju decu u kasnijim godinama, dok muškarci ne – što je zanimljivo - rekla je Svonk u najavi epizode. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Hilary Swank (@hilaryswank)

NJeni komentari dolaze samo nekoliko dana nakon što je iznenadila obožavaoce objavom da u 52. godini očekuje još jednu bebu.

Svonk se zatim prisetila jedne posebno emotivne kritike koju joj je uputila jedna žena, dovodeći u pitanje hoće li glumica živeti dovoljno dugo da dočeka da njena deca odrastu.

- Kako se usuđuješ? Prestara si - ispričala je Svonk da je bio komentar jedne žene. Ipka, kaže da razume tugu te žene, jer je i sama doživela gubitak oca.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Hilary Swank (@hilaryswank)

Glumica je objasnila da bi, čak i znajući da će gubitak roditelja na kraju doneti veliku bol, svejedno izabrala da iskusi roditeljsku ljubav.

- Radije bih se rodila, imala tu osobu – koja mi je bila najdraža – i sve to doživela, nego da toga uopšte nije bilo - rekla je ona. 

Glumica i njen suprug dolazak novog člana porodice očekuju u decembru.
 

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