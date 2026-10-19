PORODILA SE PRE SAMO 6 NEDELJA, A VEĆ DOMINIRA PISTOM: Najlepša Mađarica ukrala šou na Viktorija Sikret reviji (VIDEO)

Manekenka Barbara Palvin sinoć je bila jedna od najzapaženijih dama na modnoj reviji Victoria's Secreta, a najveća podrška joj je bio suprug Dilan Spraus koji je bodrio iz publike.

Sinoć je u Los Anđelesu održana tradicionalna godišnja revija brenda Victoria's Secret, koju je sa nestrpljenjem čekao ceo modni svet.

Među manekenkama koje su prošetale pistom mogli smo da vidimo Điđi Hadid, Eđli Grejem, Alesandru Ambrosia, Adrijanu Limu, kao i debi Kajli Džener, ali posebnu pažnju je privukla manekenka Barbara Palvin.

Ona je bila pravo iznenađenje večeri. Naime, iako je mađarska manekenka dugogodišnja saradnica brenda i revijom je prošetala već nekoliko puta, svi su bili u čudu kada su videli da se pojavila na sinoćnoj reviji s obzirom da se porodila pre šest nedelja.

Podsetimo, ona je 7. septembra rodila devojčicu Silvi i tako proširila porodicu sa Dilanom Sprausom, američkim glumcem, a upravo joj je on bio velika podrška sinoć.

Dok je šetala pistom, on joj je mahao i slao poljupce.

Barbara Palvin je pistom prošetala u nežnom ružičastom čipkastom izdanju, u haljinici sa prozirnim detaljima, a sa osmehom na licu je pokazala svoje mišiće i zavidnu figuru u dve kombinacije, dok je u drugom izdanju nosila i čuvena anđeoska krila.

- Osećam se sjajno. Mislim da je vrlo osnažujuće što me Victoria's Secret tim pozvao na reviju i što podržavamo žene - rekla je manekenka za People.

Prvih nekoliko nedelja majčinstva, Barbara je nazvala rolerkosterom, a za svog supruga je rekla da je bio predodređen da bude "tata devojčice.

Novinari portala Page Six su u razgovoru sa Barbarom u bekstejdžu izrazili svoje iznenađenje što se tako brzo vratila na pistu, a manekenka je rekla da to nije ništa neobično.

- Svima kažem: Ovo je normalno. Porodiljsko odsustvo traje šest do osam nedelja (u Americi, prim. aut. ); sutra mi je šest nedelja, tako da samo radim ono što svi (ostali) rade. A samo treba da prošetam pistom!- rekla je Barbara i dodala:

- Srećna sam. Uzbuđena sam. Nadam se da neću pasti!-

(Glossy)

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