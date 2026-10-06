ĆERKA DUBRAVKE MIJATOVIĆ I MARINKA MADŽGALJA ODUŠEVILA JAVNOST: Prvi put stala pred kamere, a onda rekla nešto što je sve raznežilo

Dubravka Mijatović je nedavno pokazala ćerku Saru Madžgalj koju je dobila dok je bila u braku sa glumcem Marinkom Madžgaljem

Dubravka Mijatović je nedavno dala intervju za emisiju "Kao sav normalan svet" autorke Tanje Peternik i tom prilikom je pokazala svoju mlađu ćerku Saru Madžgalj, koju je dobila dok je bila u braku sa pokojnim glumcem Marinkom Madžgaljem.

"Ja poštujem ćerke i njihovu želju da ako žele da se pojave u medijima to urade, ako ne žele i to poštujem. Iva (starija ćerka) uspešno izbegava medije, a i ja sam se pojavila kod tebe u emisiji pre 23 godine i od tada pa do sada sam možda u medijima dala još tri intervjua," započela je Dubravka ovaj intervju navodeći da je ovom prilikom Sara odlučila sama da se predstavi javnosti.

Sara ide u gimnaziju, a baletom se bavi preko 12 godina. Nedavno je imala i glumački zadatak koji je uspešno savladala, pa se u njoj sada rodila želja i ka glumi.

Foto: Jutjub Printskrin/ RTS TV lica, kao sav normalan svet

Na pitanje Tanje Peternik da li joj je opterećenje kada je preko prezimena povežu sa tatom i mamom, ona kaže: "Meni nije opterećenje, jer sam ponosna na roditelje."

LJubavna priča Dubravke Mijatović i Marinka Madžgalja?

U privatnom životu, Dubravka je dva puta stajala pred oltarom, a obe velike ljubavi pronašla je upravo među kolegama. NJen prvi brak bio je sa Goran Radaković, glumcem poznatim po upečatljivim ulogama u filmovima Lepa sela lepo gore i Rane, kao i brojnim televizijskim i pozorišnim ostvarenjima.

Iako njihov brak nije dugo trajao, iz te ljubavi rodila se ćerka Iva, koja je ostala trajna spona između njih. Uprkos razvodu, Dubravka i Goran uspeli su da očuvaju korektan i stabilan odnos, posvećeni zajedničkom cilju – odrastanju njihove ćerke u zdravom i podržavajućem okruženju.

"Duda je dobra majka, isto kao što se i ja trudim da budem dobar otac. Nedavno je dobila drugu ćerku i oboje sarađujemo oko Ivinog vaspitanja. To je to", rekao je Goran pre nekoliko godina.

Nova ljubav i brak sa Marinkom Madžgaljem

Nakon životnog razlaza sa Radakovićem, Dubravka je ponovo pronašla ljubav i 2007. godine izgovorila sudbonosno „da“ svom kolegi Marinko Madžgalj. NJihova veza dugo je bila skrivena od očiju javnosti, delom zbog razlike u godinama – glumica je bila starija deset godina – ali i zbog želje da privatnost sačuvaju daleko od medija.

NJihov brak trajao je od 2007. do 2014. godine, a tokom tog perioda važili su za jedan od skladnijih parova na javnoj sceni. Ipak, kao i mnoge ljubavne priče, i ova je imala svoj kraj.

Sudbina je ubrzo donela nove izazove. Kada je 2015. godine saznao da boluje od teške bolesti, raka pankreasa, Marinko nije odmah želeo da tu vest podeli sa Dubravkom, čekajući pravi trenutak. Ipak, kada je istina izašla na videlo, glumica je pokazala snagu i posvećenost, ostajući uz njega u najtežim trenucima i pružajući mu podršku tokom boravka u bolnici.

Ovaj period ostavio je dubok trag, ali i potvrdio Dubravkinu emocionalnu snagu i odanost ljudima koje voli.

(Stil)

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