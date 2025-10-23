ĆERKA ELVISA PRISLIJA DRŽALA TELO MRTVOG SINA U KREVETU: Sahranila ga je tek kada je bila spremna da se odvoji od njega

Lisa Mari Prisli je govorila otvoreno o tome kako ne želi da sahrani sina dok ne bude spremna, i zakon joj je to dozvolio.

Ćerka legendarnog pevača Elvisa Prislija, Lisa Mari je teško je prihvatila smrt svog voljenog sina, Bendžamina Kioa, koji je izvršio samoubistvo u 27. godini leta 2020.

Mladić je pucao u sebe u svom domu u Kalabasasu, u Kaliforniji. Saznavši za vest, Lisa Mari je odlučila da ga ne sahrani, jer nije želela da se odvoji od njega. Napunila je njegovo telo suvim ledom i položila ga u krevet.

"Toliko sam se navikla na njega, brinula sam se o njemu dok je bio tu. Mislim da bi se svako uplašio u toj situaciji, ali ne i ja. Osećala sam se tako srećno što sam pronašla način da ga odgajim do kraja i ispratim ga mirno“, napisala je Lisa Mari u svojim memoarima.

Pošto u Kaliforniji ne postoji zakon koji zahteva hitnu sahranu, Lisa Mari Presli je odlučila da ne žuri. Zatražila je pomoć vlasnika pogrebnog preduzeća kako bi se osiguralo da je telo pravilno sanirano – temperatura u prostoriji je uvek bila 12 stepeni Celzijusa.

U znak sećanja na svog sina, Lisa Mari je odlučila da sebi i ćerki napravi tetovaže slične onima na Bendžaminovoj ruci. Da bi to uradila, Presli je pozvala tatu majstora u kuću, koji ju je pitao da li ima fotografije Bendžaminovih tetovaža kako bi mogao da izabere font i odredi položaj natpisa.

„Ne, ali mogu vam pokazati“, odgovorila je Lisa Mari bez oklevanja i pozvala čoveka u sobu gde je ležalo mrtvo telo njenog sina.

Bendžamin Kio je sahranjen dva meseca kasnije, tek nakon što se njegova majka osetila spremnom. NJegov grob je u Grejslendu, pored Elvisovog.

Podsećanja radi, sama Lisa Mari Presli je iznenada preminula pre dve godine u 54. godini zbog opstrukcije creva . NJeni memoari su objavljeni samo godinu dana nakon njene smrti.

