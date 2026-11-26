Kako treba da izgleda idealan raspored obroka prema nutricionistima.

Bilo da imate utvrđeno vreme za obroke ili vam se dešava da zaboravite na ručak sve do večere, trenutak kada jedete može uticati na nivo vaše energije tokom dana.

Zašto je pravilan raspored obroka važan za vašu energiju?

Vreme kada jedete tokom dana može značajno uticati na nivo vaše energije.

- Zapamtite da je hrana gorivo, a trenutak unosa tog goriva je važan. Uravnotežen obrok koji sadrži nemasne proteine, složene ugljene hidrate i zdrave masti obezbeđuje telu stalan dotok energije, koju ono vari i koristi tokom narednih nekoliko sati - kaže Ejmi Šapiro, nutricionistkinja, za Real Simple.

Šapiro ističe da predug period bez hrane može direktno da pogorša vaš dan.

- Ako predugo ne jedete, nivo energije opada: možete se osećati umorno, dekoncentrisano ili razdražljivo, a veća je verovatnoća i da ćete se prejesti ili posegnuti za nečim slatkim kada konačno počnete da jedete.

S druge strane, stalno grickanje takođe može biti problem.

- Kada neprestano nešto grickate, ne dozvoljavate telu da u potpunosti svari hranu i iskoristi je za energiju; takođe, time možete potisnuti prirodne signale gladi. Zato redovni, pravilno raspoređeni i uravnoteženi obroci pomažu u održavanju stabilnijeg nivoa šećera u krvi i energije tokom dana.

Prema rečima nutricionistkinje Heder Kenig ono što jedete jednako je važno kao i vreme kada jedete. Ako obrok nije uravnotežen i ne sadrži dovoljno proteina i vlakana, vrlo brzo ćete ponovo osetiti glad.

- Savetujem klijentima da biraju obroke koji kombinuju proteine, ugljene hidrate bogate vlaknima, zdrave masti, kao i voće i povrće. To doprinosi dugotrajnijoj energiji, jer raznovrsni hranljivi sastojci pomažu da se duže osećamo sito.

Nutriocionisti kao najvažniji makronutrijent izdvajaju protein.

- Nemasni proteini su ključni. To je makronutrijent koji se najsporije vari i pomaže da se duže osećate sito. Zato uvek preporučujem da obroci sadrže između 21 i 30 grama proteina, u kombinaciji sa ugljenim hidratima. To omogućava sporo i stabilno oslobađanje energije, što će vas duže držati energičnim.

Najbolji način za raspoređivanje obroka radi održavanja stabilnog nivoa energije

Dakle, koji je najbolji način za raspoređivanje obroka? Šapiro savetuje da konzumirate izbalansirane obroke na svakih tri do pet sati kako biste osigurali optimalan nivo energije.

- Za većinu ljudi, to bi izgledalo otprilike ovako: doručak u roku od sat ili dva nakon buđenja, ručak tri do pet sati kasnije, mala užina bogata proteinima tokom popodneva (ukoliko između ručka i večere prođe više od pet sati), večera koju bi, idealno, trebalo završiti dva do tri sata pre odlaska na spavanje.

Saveti za ishranu radi održavanja energije

U svakom obroku, neka okosnicu vašeg tanjira čini porcija nemasnih proteina veličine dlana, što je otprilike 25 do 30 grama.

- Većina ljudi radi suprotno: unose veoma malo proteina za doručak, a mnogo za večeru. Ravnomerna raspodela proteina omogućava vam da duže budete siti i imate više energije tokom celog dana.

Unesite veći deo hrane u prvom delu dana

- Takođe savetujem da veći deo dnevnog unosa hrane rasporedite na raniji deo dana: neka doručak i ručak budu obilni i zadovoljavajući, a večera lakša i ne previše kasna - kaže Šapiro.

Na taj način obezbeđujete telu energiju onda kada će je ono iskoristiti, a noću mu omogućavate oporavak, umesto da se ono fokusira na varenje hrane.

Obratite pažnju na to kako se osećate nakon obroka

- Ako tri do pet sati kasnije osećate prijatnu glad, to znači da je obrok bio dobro izbalansiran i odgovarajuće veličine, a nivo šećera u krvi stabilan. Ako ste ponovo gladni već nakon sat ili dva, verovatno vam je bilo potrebno više hrane – najčešće više proteina ili vlakana - objašnjava Šapiro.

Ako, s druge strane, lako možete da izdržite šest sati ili duže a da ne pomislite na hranu, moguće je da je taj obrok bio veći nego što vam je bilo potrebno.

