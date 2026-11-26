Jedna od najpoznatijih manekenki na svetu, Bela Hadid, menja svoje prioritete.

Nakon što se povukla iz manekenstva kako bi se posvetila svom zdravlju, dugogodišnjoj borbi s lajmskom bolesti, Hadid se vratila u centar pažnje s novom perspektivom.

U intervjuu za „Harpers bazar” (Harper's Bazaar), Hadid je govorila o tome šta za nju predstavlja uspeh.

- Gledano spolja, uspeh se svodi na to koliko ste poznati, koliko zarađujete, koliko se često pojavljujete na televiziji, na koliko ste naslovnih strana bili i koliko ste modnih revija radili. To je, zaista, veoma važno u našoj industriji, naročito u fazi izgradnje karijere. Ali, kada sam ja u pitanju – stvari stoje drugačije. Za mene, uspeh može biti život u miru, u malom gradu, sa čovekom koga volim, sa mojim detetom i mojim životinjama - rekla je Hadid i otkrila da je oduvek imala želju da otvori pekaru:

- Uvek sam želela da pokrenem pekaru zasnovanu na principu "od njive do trpeze", sa cvećem, gde sve potiče iz lokalne zajednice. To nije bio san koji sam oduvek imala, sada je to nešto što me snažno obuzima. Moja intuicija mi tako glasno govori o tome.

Bela Hadid je godinama postepeno usvajala miran način života, a sve je počelo kada je odlučila da napravi pauzu u manekenskoj karijeri kako bi se posvetila svom zdravlju. Ta pauza ju je odvela u Teksas, gde je provodila mnogo vremena jašući konje i povezujući se sa onim delom svoje ličnosti koji je dugo bio uspavan.

Ranije ove godine, Hadid je javnosti predstavila svog novog izabranika. Ona je sada u vezi sa Nejtanom Lejsijem, jahačem konja iz Kolorada.

